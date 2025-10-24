Secciones
Mundo

Juan David Rodríguez y una fuerte advertencia a Daniela Aránguiz: "No aceptaré disculpas públicas"

El cantante presentó una querella por injurias graves con publicidad en contra de la opinóloga de Mega.

Juan David Rodríguez y una fuerte advertencia a Daniela Aránguiz. Juan David Rodríguez y una fuerte advertencia a Daniela Aránguiz.
Hace 29 Min

El conflicto entre Juan David Rodríguez y Daniela Aránguiz continúa escalando. El cantante decidió presentar una querella por injurias graves con publicidad en contra de la opinóloga, luego de las duras declaraciones que ella emitió hace un mes.

En el documento judicial, el ex integrante de Rojo solicita una pena de 540 días de reclusión para la ex Mekano. Según detalló, las expresiones realizadas por la panelista de Sígueme habrían afectado directamente su honra y trayectoria profesional.

Tensión en "Only Fama": Fran García-Huidobro y Paty Maldonado protagonizaron un fuerte cruce por Daniela Aránguiz

Tensión en Only Fama: Fran García-Huidobro y Paty Maldonado protagonizaron un fuerte cruce por Daniela Aránguiz

La acción legal se originó tras los dichos de Aránguiz, quien, en medio de la controversia por la paternidad de su hijo, señaló: “Tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación. No puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano de hablar de un niño”.

El enojo de Juan David Rodríguez 

Rodríguez, en tanto, se refirió nuevamente al tema en el programa Hay que decirlo (Canal 13), donde expresó que sus límites ya se sobrepasaron. “Ya está bueno que se denigre a una persona que tiene una enfermedad declarada hace tantos años, que cualquier persona que no tiene argumentos basuree a otra persona”.

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

“Creo que las difusiones de la televisión y la radio son para entregar amor, cosas positivas”, subrayó.

Además, fue enfático en señalar que no busca una reconciliación mediática. “No aceptaré las disculpas públicas, por supuesto, porque no es tan fácil denigrar a las personas, dañar a una familia, dañar un proceso, basurear a muchas personas que tienen una enfermedad, de forma tan irresponsable”, concluyó.

Temas Santiago de ChileChileCanal 13televisión chilena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU
6

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Más Noticias
Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Comentarios