Juan David Rodríguez y una fuerte advertencia a Daniela Aránguiz: "No aceptaré disculpas públicas"

El conflicto entre Juan David Rodríguez y Daniela Aránguiz continúa escalando. El cantante decidió presentar una querella por injurias graves con publicidad en contra de la opinóloga, luego de las duras declaraciones que ella emitió hace un mes.
En el documento judicial, el ex integrante de Rojo solicita una pena de 540 días de reclusión para la ex Mekano. Según detalló, las expresiones realizadas por la panelista de Sígueme habrían afectado directamente su honra y trayectoria profesional.
La acción legal se originó tras los dichos de Aránguiz, quien, en medio de la controversia por la paternidad de su hijo, señaló: “Tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación. No puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano de hablar de un niño”.
El enojo de Juan David Rodríguez
Rodríguez, en tanto, se refirió nuevamente al tema en el programa Hay que decirlo (Canal 13), donde expresó que sus límites ya se sobrepasaron. “Ya está bueno que se denigre a una persona que tiene una enfermedad declarada hace tantos años, que cualquier persona que no tiene argumentos basuree a otra persona”.
“Creo que las difusiones de la televisión y la radio son para entregar amor, cosas positivas”, subrayó.
Además, fue enfático en señalar que no busca una reconciliación mediática. “No aceptaré las disculpas públicas, por supuesto, porque no es tan fácil denigrar a las personas, dañar a una familia, dañar un proceso, basurear a muchas personas que tienen una enfermedad, de forma tan irresponsable”, concluyó.