"Meses de mucha emoción": periodista de TVN anunció que se convertirá en madre por primera vez

La ex figura de Buenos Días a Todos reveló el sexo de su bebé con una sorpresa a sus compañeras.

Periodista de TVN anunció que se convertirá en madre por primera vez.
Hace 44 Min

La periodista Nathalie Catalán confirmó que se convertirá en madre por primera vez. La ex integrante del matinal Buenos Días a Todos, de TVN, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes de las ecografías del bebé que viene en camino.

Junto a las fotografías, Catalán dedicó una especial reflexión sobre este nuevo capítulo familiar. “Y ya no somos dos, somos tres y una gatita”, escribió en la publicación. Además, destacó el entusiasmo que comparten con su pareja: “Se viene una guagua a nuestra familia, que esperamos con ansias para 2026. Han sido meses de mucha emoción contenida, pero ya más tranquilos de que todo va bien, y que pronto recibiremos a este bebé en un hogar lleno de amor (y ronroneos de la Merlina)”.

La profesional también reveló que espera un varón y que decidió comunicarlo de una manera muy especial a sus colegas del canal. Según contó en historias de Instagram, pidió a tres compañeras que asistieran con una chaqueta rosada o celeste, para así descubrir juntos si sería niño o niña. Una vez en TVN, abrazó de inmediato a la periodista que llevaba tonos azulados, confirmando la llegada de un pequeño.

“La primera imagen es de hoy, cuando supimos que es niño, y la segunda de hace un mes, cuando no se quiso mostrar. Estamos muy felices y queremos compartirlo con el mundo”, expresó Catalán al mostrar las postales del emotivo momento.

