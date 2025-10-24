"Meses de mucha emoción": periodista de TVN anunció que se convertirá en madre por primera vez

Junto a las fotografías, Catalán dedicó una especial reflexión sobre este nuevo capítulo familiar. “Y ya no somos dos, somos tres y una gatita”, escribió en la publicación. Además, destacó el entusiasmo que comparten con su pareja: “Se viene una guagua a nuestra familia, que esperamos con ansias para 2026. Han sido meses de mucha emoción contenida, pero ya más tranquilos de que todo va bien, y que pronto recibiremos a este bebé en un hogar lleno de amor (y ronroneos de la Merlina)”.