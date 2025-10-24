VIDEO. Marco Enríquez-Ominami reveló el desconocido gesto de Kast en "Candidato, llegó tu hora"

Para cerrar el tema, Enríquez-Ominami invitó a todos los candidatos a no traspasar ciertos límites en la campaña electoral. “Mi problema con Kast es que dos veces se disculpó en privado y después lo vuelve a hacer. Lo que pido es no seguir polemizando, pensar que hay familias detrás, que hagamos un pacto entre los candidatos y que nadie se meta con la familia de nadie. Lo hicieron con Karen en su minuto, lo hicieron con mis hijas. Hagamos el pacto”, planteó.