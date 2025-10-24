VIDEO. Marco Enríquez-Ominami reveló el desconocido gesto de Kast en "Candidato, llegó tu hora"

Marco Enríquez-Ominami sorprendió con un revelador dato sobre José Antonio Kast. El candidato presidencial aseguró que el líder del Partido Republicano le ha pedido disculpas en más de una ocasión.
La situación salió a la luz luego de que Iván Núñez, conductor de "Candidato, llegó tu hora" de TVN, reaccionara con sorpresa ante una de sus declaraciones. “Hay una declaración que yo no había escuchado. ¿Kast le pidió perdón? ¿Cuándo, dónde y por qué?”, consultó el periodista.
ME-O detalló que el primer episodio ocurrió durante un debate televisivo en CHV. “Lo hizo varias veces. Una vez dijo que mi padre era un terrorista y después me pidió disculpas en el camarín, se sintió mal. Eso fue en privado”, relató. Más adelante, añadió que no se trató del único momento. “Ahora, hace poco, a mi hija le pidió disculpas”.
Núñez insistió en conocer el motivo de esta segunda disculpa. Enríquez-Ominami respondió: “Porque nos acusó de corruptos, eso no se hace. Además, la sentencia de ayer deja claro eso”.
Un llamado al respeto en la contienda presidencial
El candidato aseguró que la disculpa más reciente se produjo tras un debate anterior, aunque optó por no entregar mayores antecedentes. Durante la entrevista, también compartió un cruce personal con el líder republicano. “Él tiene nueve hijos, se lo dije: ‘Usted tiene sus hijos y está todo el mundo insultándolo por nepotismo. Yo no lo haré, no me meteré con su familia’”, señaló.
“‘Dile a tu hijo que lo felicito por atreverse (a ser diputado), porque lo que va a vivir son muchos castigos injustos por ser hijo de Kast. Pero te pido que tengas noción de que, cuando tú me imputaste un delito, estaban mis hijas. Y eso no tiene perdón’”, agregó.
Para cerrar el tema, Enríquez-Ominami invitó a todos los candidatos a no traspasar ciertos límites en la campaña electoral. “Mi problema con Kast es que dos veces se disculpó en privado y después lo vuelve a hacer. Lo que pido es no seguir polemizando, pensar que hay familias detrás, que hagamos un pacto entre los candidatos y que nadie se meta con la familia de nadie. Lo hicieron con Karen en su minuto, lo hicieron con mis hijas. Hagamos el pacto”, planteó.