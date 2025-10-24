Valentina Roth habló sobre los rumores de separación con Miguel de la Fuente: ¿qué dijo?

Los rumores de un quiebre entre Valentina Roth y su esposo, el odontólogo Miguel de la Fuente, volvieron a encenderse esta semana. Una serie de mensajes publicados en redes sociales por la bailarina llamó la atención de sus seguidores y alimentó las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial.
El primer detalle que generó dudas fue que Roth dejó de lucir su anillo de matrimonio en recientes publicaciones en Instagram. A eso se sumaron algunas frases que parecieron apuntar a un distanciamiento con su pareja.
"El que esté en mi barco y no esté remando, va pal' agua", escribió la influencer en sus historias. Más adelante, en un video donde hablaba sobre los desafíos de la maternidad, expresó: "Por mi parte ando con muchas cosas en la cabeza por varias hueás. Hay cosas que son obvias y que no es necesario hablarlas. Estoy cansada, mi cerebro está cansado".
Este viernes, la ex gimnasta volvió a referirse indirectamente al tema con nuevos registros. "Gracias por la preocupación, la vida sigue", señaló, dejando claro que no dará declaraciones ni en redes sociales ni en televisión: "Se los juro por mis hijos".
“Desgaste” y “monotonía”
De acuerdo con el portal Infama, la pareja ya estaría separada. Fuentes cercanas, citadas por el medio, afirmaron que no habría terceras personas involucradas en el distanciamiento, sino que todo se debería al "desgaste" y la "monotonía" tras más de cuatro años de relación.
Roth y De la Fuente contrajeron matrimonio en 2023, luego de mantener un intenso romance que se extendió varios años antes del enlace.