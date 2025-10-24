Secciones
Mundo

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas serán afectadas hoy 24 de octubre de 2025?

Enel explicó que el objetivo de estas intervenciones es “entregar una experiencia de calidad” a los usuarios del Gran Santiago.

Los corte de luz afectarán a varias comunas, según Enel. Los corte de luz afectarán a varias comunas, según Enel. FOTO/COPANONEWS.
Hace 1 Hs

Varias comunas de la Región Metropolitana enfrentarán cortes programados de electricidad que podrían extenderse por hasta siete horas, debido a trabajos planificados por la empresa Enel.

Según la compañía, un total de cinco comunas se verán afectadas por estos trabajos: Peñalolén, La Florida, La Granja, Ñuñoa y Estación Central. 

Los horarios de suspensión del servicio serán los siguientes:

- Peñalolén: entre las 11 y las 17

-La Florida: entre las 11.30 y las 17.30

-La Granja: entre las 10.30 y las 17.30

- Ñuñoa: entre las 11 y las 17

- Estación Central: entre las 10 y las 16

Desde la empresa remarcaron que el objetivo de estas intervenciones es “entregar una experiencia de calidad” a los usuarios del Gran Santiago, por lo que programan trabajos periódicamente para optimizar la infraestructura eléctrica.

Los clientes que necesiten conocer información más específica sobre las zonas afectadas pueden revisar el detalle actualizado en la página web de Enel. Asimismo, se recordó que quienes estén inscritos como electrodependientes o tengan a su cargo personas en esa condición, pueden reportar su situación a los números 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Hasta ahora, no se han anunciado cortes adicionales para otras comunas de la capital. Enel indicó que cualquier cambio o ampliación del plan será publicado a través de sus canales oficiales.

¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel

Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.

Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:

1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.

2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.

3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.

Temas Santiago de ChileChileGobierno de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Enel anuncia cortes de luz en Chile para este martes 21 de octubre: las nueve comunas afectadas

Enel anuncia cortes de luz en Chile para este martes 21 de octubre: las nueve comunas afectadas

Confirmado por Enel: Vitacura y seis comunas más sufrirán cortes de luz este miércoles 22 de octubre

Confirmado por Enel: Vitacura y seis comunas más sufrirán cortes de luz este miércoles 22 de octubre

Cuándo volverá el frío a Santiago: pronostican lluvia y nieve en la Región Metropolitana

Cuándo volverá el frío a Santiago: pronostican lluvia y nieve en la Región Metropolitana

Alerta meteorológica en Chile: anticipan lluvia y nieva para esta semana en la Región Metropolitana

Alerta meteorológica en Chile: anticipan lluvia y nieva para esta semana en la Región Metropolitana

Comenzó la preventa para Soda Stereo en Chile: ¿cuánto cuestan las entradas para Eco?

Comenzó la preventa para Soda Stereo en Chile: ¿cuánto cuestan las entradas para "Eco"?

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque
6

Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque

Más Noticias
Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Comentarios