Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas serán afectadas hoy 24 de octubre de 2025?

Varias comunas de la Región Metropolitana enfrentarán cortes programados de electricidad que podrían extenderse por hasta siete horas, debido a trabajos planificados por la empresa Enel.
Según la compañía, un total de cinco comunas se verán afectadas por estos trabajos: Peñalolén, La Florida, La Granja, Ñuñoa y Estación Central.
Los horarios de suspensión del servicio serán los siguientes:
- Peñalolén: entre las 11 y las 17
-La Florida: entre las 11.30 y las 17.30
-La Granja: entre las 10.30 y las 17.30
- Ñuñoa: entre las 11 y las 17
- Estación Central: entre las 10 y las 16
Desde la empresa remarcaron que el objetivo de estas intervenciones es “entregar una experiencia de calidad” a los usuarios del Gran Santiago, por lo que programan trabajos periódicamente para optimizar la infraestructura eléctrica.
Los clientes que necesiten conocer información más específica sobre las zonas afectadas pueden revisar el detalle actualizado en la página web de Enel. Asimismo, se recordó que quienes estén inscritos como electrodependientes o tengan a su cargo personas en esa condición, pueden reportar su situación a los números 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
Hasta ahora, no se han anunciado cortes adicionales para otras comunas de la capital. Enel indicó que cualquier cambio o ampliación del plan será publicado a través de sus canales oficiales.
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.