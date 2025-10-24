La saliva, una herramienta para predecir la evolución del cáncer de cabeza y cuello: un estudio español abre nuevas vías diagnósticas

Un consorcio de hospitales españoles ha descubierto que el microbioma salival puede reflejar con notable precisión el entorno biológico del cáncer de cabeza y cuello, e incluso predecir su evolución y la respuesta al tratamiento. El hallazgo podría revolucionar el diagnóstico y seguimiento de este tipo de tumores, ofreciendo una alternativa no invasiva, indolora y económica frente a las biopsias tradicionales.