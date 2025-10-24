La saliva, una herramienta para predecir la evolución del cáncer de cabeza y cuello: un estudio español abre nuevas vías diagnósticas

Un consorcio de hospitales españoles ha descubierto que el microbioma salival puede reflejar con notable precisión el entorno biológico del cáncer de cabeza y cuello, e incluso predecir su evolución y la respuesta al tratamiento. El hallazgo podría revolucionar el diagnóstico y seguimiento de este tipo de tumores, ofreciendo una alternativa no invasiva, indolora y económica frente a las biopsias tradicionales.
Los resultados fueron presentados en el 76º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), celebrado en Madrid.
La saliva, una alternativa a las biopsias invasivas
Hasta ahora, la manera más común de analizar un tumor era a través de una biopsia de tejido, un procedimiento necesario pero doloroso y difícil de repetir. En cambio, el nuevo método propuesto se basa en una biopsia líquida salival, que permite obtener información funcional sobre el tumor sin causar molestias al paciente.
“La saliva no es solo un reflejo pasivo de la cavidad oral: contiene información funcional que puede decirnos cómo evoluciona el tumor y cómo responde al tratamiento”, explicó Francesc Xavier Avilés, jefe de la Unidad de Tumores de Cabeza y Cuello del Hospital Clínic de Barcelona y principal investigador del estudio.
Bacterias que revelan el estado del tumor
Utilizando técnicas de secuenciación masiva de ADN, los investigadores observaron que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello presentan menor diversidad microbiana y una mayor presencia de bacterias proinflamatorias como Selenomonas, Actinomyces y Prevotella.
Estas bacterias parecen estar implicadas en procesos metabólicos alterados, como el del succinato o la síntesis ribosomal, relacionados con la inflamación crónica y la progresión tumoral. En otras palabras, el equilibrio del microbioma salival podría reflejar la agresividad del cáncer y su respuesta al tratamiento.
Una herramienta para el seguimiento y la detección precoz
El equipo propone ahora que el análisis de saliva se realice de manera periódica, con el fin de:
Monitorizar la respuesta al tratamiento.
Detectar posibles recaídas.
Ajustar las terapias según los cambios observados en el microbioma.
Además, los investigadores planean desarrollar modelos predictivos con inteligencia artificial (IA) que integren datos clínicos, moleculares y microbianos, para personalizar aún más el manejo del cáncer.
Un proyecto con alcance nacional
En este estudio participan especialistas del Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital de Sant Pau, el Hospital Central de Asturias, el Instituto Valenciano de Oncología, el Hospital La Paz, el Hospital Vall d’Hebron y muchos otros centros de referencia en España.
Con más de 7.000 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello previstos este año en el país, los científicos confían en que esta técnica pueda incorporarse pronto a la práctica clínica habitual, aportando una forma más humana y eficaz de controlar la enfermedad.