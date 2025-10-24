Secciones
The Cardigans vuelve a Chile: ¿dónde comprar las entradas y cuánto salen?

El show de la emblemática banda será el 10 de febrero en el Teatro Caupolicán.

The Cardigans vuelve a Chile
Hace 1 Hs

Tras siete años, The Cardigans anunció su regreso a Chile para el próximo 10 de febrero. El Teatro Caupolicán, en Santiago, será el escenario de este reencuentro. Un espacio que permitirá revivir los recuerdos de los fanáticos que acompañaron a la banda desde sus inicios y, al mismo tiempo, acercar su repertorio a nuevos públicos que han descubierto su legado en los últimos años.

En los últimos años, la agrupación liderada por la inconfundible voz de Nina Persson ha consolidado una estrecha relación con nuestro país, que se materializó con su primera visita en 2015 y que tuvo su punto más emotivo en 2019, cuando la cantante interpretó “Gracias a la Vida” de Violeta Parra durante su show en Santiago. Aquella presentación fue celebrada por la crítica y los fans como un gesto de conexión genuina con la cultura chilena y un momento que selló su relación con el país.

The Cardigans vuelve a Chile: ¿dónce comprar las entradas y cuánto salen?

Este concierto llega en un momento de renovado interés por las bandas que definieron el sonido de los 90, pero con la singularidad de que The Cardigans nunca ha dejado de ser relevante. Su estilo y su capacidad de conectar con distintas generaciones los mantiene vigentes como una de las propuestas más queridas y reconocibles del pop-rock europeo. Las entradas están disponibles exclusivamente a través de Puntoticket. Los precios van desde $45.000 a $90.000 más recargo.

