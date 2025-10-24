The Cardigans vuelve a Chile: ¿dónde comprar las entradas y cuánto salen?

En los últimos años, la agrupación liderada por la inconfundible voz de Nina Persson ha consolidado una estrecha relación con nuestro país, que se materializó con su primera visita en 2015 y que tuvo su punto más emotivo en 2019, cuando la cantante interpretó “Gracias a la Vida” de Violeta Parra durante su show en Santiago. Aquella presentación fue celebrada por la crítica y los fans como un gesto de conexión genuina con la cultura chilena y un momento que selló su relación con el país.