Robo en casa de Iker Casillas: una empleada y un vigilante, detenidos por sustraerle relojes de lujo valorados en 50.000 euros

Según el periodista Manu Marlasca, el robo fue posible gracias al acceso privilegiado que ambos tenían a la vivienda: “El sitio donde estaban los relojes lo conocía poca gente, entre ellos, la empleada del hogar que trabajaba tanto para Iker como para Sara Carbonero desde 2019. Él, por su parte, era auxiliar de seguridad en la urbanización. Parece que fue el ideólogo del robo”, explicó.