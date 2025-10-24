Robo en casa de Iker Casillas: una empleada y un vigilante, detenidos por sustraerle relojes de lujo valorados en 50.000 euros

La tranquilidad de Iker Casillas se ha visto alterada tras descubrir que había sido víctima de un robo dentro de su propia vivienda. El exguardameta del Real Madrid y de la Selección Española denunció la sustracción de cinco relojes de lujo, valorados en 50.000 euros, que fueron sustituidos por imitaciones de alta calidad.
Según informó este viernes El programa de Ana Rosa, el ex futbolista tardó un tiempo en percatarse del engaño, ya que las falsificaciones eran muy precisas. Fue solo al revisar detalladamente su colección cuando notó que algo no encajaba: los relojes no eran los originales.
Los principales sospechosos
Tras la denuncia presentada por Casillas, la Policía Nacional inició una investigación que rápidamente apuntó a dos personas del entorno más cercano del deportista: una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización en la que reside.
Según el periodista Manu Marlasca, el robo fue posible gracias al acceso privilegiado que ambos tenían a la vivienda: “El sitio donde estaban los relojes lo conocía poca gente, entre ellos, la empleada del hogar que trabajaba tanto para Iker como para Sara Carbonero desde 2019. Él, por su parte, era auxiliar de seguridad en la urbanización. Parece que fue el ideólogo del robo”, explicó.
La pareja habría planeado un sistema de sustitución progresiva, reemplazando los relojes originales por réplicas de alta gama para evitar levantar sospechas. Durante el registro policial, los agentes hallaron varias imitaciones y piezas de los relojes robados en el domicilio de los sospechosos.
Una trampa que destapó el robo
La investigación avanzó con rapidez gracias a una emboscada organizada por la Policía Nacional.
“Le tendieron una trampa a la empleada del hogar. Ella cayó en el señuelo y, a partir de ahí, contó todo lo que había pasado”, reveló Marlasca.
Uno de los relojes sustraídos ha sido recuperado íntegro, mientras que del resto se han encontrado diversas piezas y componentes. Algunos de los modelos robados tenían inscripciones personales, como las fechas de las Champions League ganadas por Casillas con el Real Madrid, lo que incrementa su valor sentimental.
Un golpe a la intimidad del ex futbolista
El caso ha causado gran impacto mediático, no solo por el valor económico de lo robado, sino por la traición de dos personas de confianza. Casillas, que actualmente reside en Madrid y mantiene una buena relación con su ex mujer, Sara Carbonero, no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente.
La rápida actuación de la Policía ha permitido esclarecer los hechos en pocos días, aunque la investigación sigue abierta para determinar si hubo más implicados o si parte de las piezas sustraídas fue vendida en el mercado de segunda mano.
El robo de los relojes de Iker Casillas vuelve a poner el foco en los robos selectivos en domicilios de celebridades, donde los delincuentes emplean cada vez métodos más sofisticados para vulnerar la seguridad de sus víctimas.