Secciones
Mundo

Isabel Preysler habla, sin tapujos y sin piedad sobre la mala relación entre Julio Iglesias y su hijo Enrique

La 'Reina de Corazón' habló sobre algunos de sus hijos y aseguró que siente mucho orgullo por todos ellos.

Isabel Preysler habla, sin tapujos y sin piedad sobre la mala relación entre Julio Iglesias y su hijo Enrique
Hace 2 Hs

Isabel Preysler está contando su "verdadera historia", como se llaman sus memorias, en las que se sincera sobre todo y sobre todos: desde su ruptura con Vargas Llosa a sus hijos. Y también ha hablado sobre la mala relación de Enrique Iglesias con su padre, Julio Iglesias.

Así lo reiteró este jueves en El Hormiguero, donde acudió a presentar su libro y, ante la atenta mirada de Tamara Falcó, habló de lo orgullosa que está de sus hijos.

"Chábeli es maravillosa. Yo destacaría la bondad de Chábeli. También es listísima y muy intuitiva. Y muy graciosa, siempre se está riendo, muy alegre", halagó la 'Reina de Corazones'. "Es la perfecta madre de familia y cuidadora de todos nosotros, de toda la familia".

De Julio José Iglesias recordó que su embarazo fue complicado, pero su exsuegro, Julio Iglesias Puga, fue quien ayudó a que todo fuera bien:  "Él salvó la situación y salvó la vida de mi hijo".

Pero también habló de Enrique Iglesias, el cual componía música desde los 13 años, pero no lo contó a sus padres hasta años después. "Nos enteramos los dos a la vez y yo me llevé un disgusto porque pensé 'ahora va a dejar la universidad", rememoró la celebrity.

"Y Julio, lo que más le molestó era que no nos lo contara desde un principio. Y después vinieron más complicaciones", apuntó la socialite, que aseguró que habla mucho con Enrique Iglesias y le dijo "que estaba dolido con su padre".

Aun así, no quiso revelarlo en el programa de Pablo Motos y le invitó a volverlo a traer a plató para preguntarle: "Yo prefiero que esto sea una cosa entre mi hijo y yo".

En ese momento, el presentador preguntó sobre si Julio Iglesias se comportó bien con su hijo e Isabel Preysler fue tajante: "No, no como debería".

Por último, habló de Tamara Falcó, que veía la entrevista desde fuera de cámaras, y afirmó que está "orgullosísima de ella", pero no se lo dice porque no es "una de esas personas que alaban fácilmente".

Uno de los capítulos más jugosos ha sido el dedicado al escritor y premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosas, su última pareja conocida, el que mantuvo una relación de ocho años, de 2015 a 2022.

Isabel Preysler comparte en su biografía la carta con la que rompió con Vargas Llosa: "Eres un maleducado, mi casa no es un hotel"

"Tamara también es maravillosa. Si no existiese, habría que inventarla. Está tan llena de vida. Y después, te sorprende porque tiene su lado serio, ella ve las cosas muy claras, te soluciona las cosas muy bien", elogió la entrevistada.

Además, sostuvo que entendió que la marquesa de Griñón perdonara a Íñigo Onieva tras su infidelidad, ya que se lo explicó: "Y yo he llegado a querer a Íñigo muchísimo a través de Tamara, y ahora le quiero como un hijo más".

"Ella da mucha importancia al perdón. Tamara quiso inculcarme a mí el perdón, que yo aprendiese a perdonar", relató la celebrity, que apuntó que antes era "muy rencorosa".

Temas EspañaMario Vargas LlosaEnrique IglesiasJulio Iglesias
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Leiva revela el accidente que le cambió la vida y la lesión que lo obliga a operarse antes de cada gira

Leiva revela el accidente que le cambió la vida y la lesión que lo obliga a operarse antes de cada gira

Natalie Pérez contó quién es su misterioso novio y dejó mudo a Mario Pergolini: Estoy sorprendido

Natalie Pérez contó quién es su misterioso novio y dejó mudo a Mario Pergolini: "Estoy sorprendido"

Romina Gaetani sorprendió al revelar la rara pero poderosa práctica espiritual que realiza

Romina Gaetani sorprendió al revelar la rara pero poderosa práctica espiritual que realiza

Griselda Siciliani le confesó a Pergolini qué famoso actor fue su amor platónico: Le pedí a Luciano que me lo presente

Griselda Siciliani le confesó a Pergolini qué famoso actor fue su amor platónico: "Le pedí a Luciano que me lo presente"

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
5

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque
6

Aerolíneas Argentinas: una protesta de los pilotos genera demoras en los vuelos en Aeroparque

Más Noticias
Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Se buscan vecinos para la España vaciada: alquiler barato, ayudas para comprar vivienda y opción de teletrabajo

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Comentarios