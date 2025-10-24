Caos en directo: cortan El show de los gemelos y los streamers Zona Gemelos acaban detenidos en Toledo

El último episodio de El show de los gemelos terminó con un giro inesperado que ha sacudido el mundo del streaming en España. Los populares creadores de contenido Daniel y Carlos Ramos, conocidos en redes sociales como Zona Gemelos, fueron retenidos por la Guardia Civil y pasaron varias horas en el calabozo después de que se cortara en directo la emisión de su programa este jueves 23 de octubre.