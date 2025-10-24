Caos en directo: cortan El show de los gemelos y los streamers Zona Gemelos acaban detenidos en Toledo

El último episodio de El show de los gemelos terminó con un giro inesperado que ha sacudido el mundo del streaming en España. Los populares creadores de contenido Daniel y Carlos Ramos, conocidos en redes sociales como Zona Gemelos, fueron retenidos por la Guardia Civil y pasaron varias horas en el calabozo después de que se cortara en directo la emisión de su programa este jueves 23 de octubre.
El incidente tuvo lugar apenas unos días después de la polémica cancelación del reality La casa de los gemelos -retirado en menos de 10 horas por sus escenas de violencia-, lo que ha intensificado la controversia en torno al dúo de streamers.
Una noche que se descontroló en directo
Según las imágenes difundidas en redes como X (antes Twitter) y TikTok, la emisión del programa se desarrollaba con aparente normalidad hasta que Luisa Garrido, una youtuber invitada, afirmó sentirse “secuestrada” dentro del set y decidió alertar a las autoridades. Otra participante del programa, conocida como La Falete, confirmó la versión y aseguró que los presentadores se mostraban “despreocupados” pese a la tensión del momento.
Pocos minutos después, varios agentes de la Guardia Civil y de otros cuerpos de seguridad irrumpieron en el inmueble, obligando a cortar la transmisión en directo, que apenas había durado una hora. En las imágenes que circularon más tarde se observa a los agentes interviniendo mientras los participantes permanecen retenidos en el lugar para esclarecer los hechos.
“Todo se fue de las manos”
En una publicación en su cuenta oficial de X, los gemelos declararon: “En todo momento lo único que hemos hecho ha sido grabar con nuestras cámaras en la vía pública sin mostrar rostros. Nuestro cámara Javier ha sido arrestado.”
Sin embargo, horas más tarde, el propio equipo reconoció que la situación “se descontroló y se fue de las manos”, y que tanto Daniel como Carlos fueron detenidos y trasladados al calabozo, aunque sin oponer resistencia.
“Exigimos su puesta en libertad”, añadieron en la misma red social, denunciando lo que consideran una actuación desproporcionada.
Sin denuncias formales
A pesar del revuelo, todo apunta a que ninguno de los invitados fue arrestado y que no se presentaron denuncias formales por secuestro. La youtuber Luisa Garrido, cuya llamada desencadenó la intervención policial, no habría continuado con acciones legales.
Por el momento, la Guardia Civil no ha ofrecido una versión oficial de los hechos. Los hermanos Ramos, por su parte, anunciaron que este viernes realizarán una nueva transmisión en directo para “aclarar lo sucedido” y explicar las consecuencias de una noche que ha dejado en pausa su proyecto audiovisual.
Con este nuevo escándalo, Zona Gemelos vuelve a estar en el centro de la polémica y reabre el debate sobre los límites del contenido en directo en las plataformas digitales, donde el entretenimiento y la exposición pública se entremezclan peligrosamente.