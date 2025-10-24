Cambio brusco del tiempo en España: una vaguada traerá aire polar, lluvias y nieve este fin de semana

España afronta un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica con la llegada de una vaguada polar que marcará un cambio brusco del tiempo. Según el meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, un río de humedad procedente del Atlántico asociado a la borrasca Benjamín se combinará con el chorro polar, activando lluvias, tormentas y un acusado descenso térmico en gran parte del país.