Cambio brusco del tiempo en España: una vaguada traerá aire polar, lluvias y nieve este fin de semana

España afronta un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica con la llegada de una vaguada polar que marcará un cambio brusco del tiempo. Según el meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, un río de humedad procedente del Atlántico asociado a la borrasca Benjamín se combinará con el chorro polar, activando lluvias, tormentas y un acusado descenso térmico en gran parte del país.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que las precipitaciones serán localmente intensas durante el fin de semana, sobre todo entre el sábado y el domingo.
Viernes: tiempo variable con lluvias en el norte y cielos despejados en el sur.
Durante este viernes, el tiempo será muy variable.
Se esperan cielos nubosos en casi todo el territorio, salvo en el tercio sur, donde predominarán los cielos despejados.
Habrá lluvias en Galicia, el Cantábrico, el norte de Extremadura y el Sistema Central, además de precipitaciones débiles en Baleares y el norte de Canarias.
Las temperaturas subirán en Andalucía, Murcia y Galicia, mientras que descenderán ligeramente en el resto del país.
También se esperan vientos de poniente moderados o fuertes y heladas débiles en zonas montañosas del norte.
Sábado: el día más lluvioso del fin de semana
El sábado será la jornada más inestable. Un nuevo frente atlántico cruzará la Península dejando precipitaciones persistentes en:
Galicia,
la meseta norte,
la Cordillera Ibérica y
el Sistema Central.
Las lluvias podrían extenderse a Extremadura, Navarra, Aragón y el interior de Cataluña.
Mientras tanto, el sur peninsular, especialmente Andalucía y Murcia, mantendrá temperaturas anormalmente altas, que podrían superar los 30 ºC. También se prevén nieblas matinales y vientos del oeste, que girarán a norte al final del día.
Domingo: llega el aire polar, bajan las temperaturas y aparece la nieve
El domingo traerá el cambio más notable.
La vaguada avanzará hacia el este y el frente alcanzará las regiones mediterráneas, provocando lluvias en:
Extremadura,
Castilla-La Mancha,
Andalucía,
Aragón,
Baleares,
Comunidad Valenciana,
Murcia y
Cataluña.
Los modelos meteorológicos anticipan aguaceros intensos y tormentas en el noreste peninsular y Cataluña, mientras que en el norte persistirán los chubascos posfrontales.
Con la entrada de aire polar, las temperaturas caerán de forma generalizada:
Las mínimas bajarán de los 5 ºC en Burgos, Soria, León o Ávila, y se esperan valores negativos en zonas de montaña.
La cota de nieve descenderá en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, con posibles nevadas en el Sistema Central y el norte del Ibérico.
El ambiente será plenamente otoñal, con máximas propias de finales de noviembre.
Viento, frío y ambiente invernal
El viento también será protagonista del fin de semana. Se esperan rachas intensas en el valle del Ebro y el Ampurdán, mientras que en la vertiente cantábrica el flujo del norte dejará un ambiente frío y húmedo.
El lunes aún podrían registrarse lluvias residuales en el norte y el Mediterráneo, aunque la tendencia será a una mejoría progresiva del tiempo.
Recuperación térmica a mitad de la próxima semana
A partir del martes y miércoles, los pronósticos apuntan a una recuperación de las temperaturas y a un giro del viento al suroeste, que traerá aire más templado y nuevas lluvias en el oeste peninsular.
Este episodio marcará el fin del calor inusual del sur y el inicio del otoño meteorológico pleno en toda España.