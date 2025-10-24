El belén viviente más grande de España vuelve a Puy du Fou Toledo: fechas, precios y cómo vivir la Navidad más mágica

A menos de una hora de Madrid, en pleno corazón de Toledo, se encuentra un escenario donde la historia y la Navidad se funden en una experiencia única. Este invierno, Puy du Fou España volverá a vestirse de fiesta para recibir a miles de visitantes con el belén viviente más grande de España y un mercadillo navideño artesanal que promete una celebración inolvidable.
Tras el éxito de su primera edición -que atrajo a más de 50.000 personas-, el parque abrirá su temporada navideña del 29 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, con nuevos espectáculos y una ambientación que recrea la magia de las fiestas “como hace siglos”.
Un mercadillo navideño lleno de tradición
El recorrido comienza en La Puebla Real, un encantador pueblo medieval donde se instalarán más de 50 puestos de artesanos de toda la comarca. Entre los aromas a velas, mazapanes y roscones, los visitantes podrán descubrir productos típicos, piezas de cerámica, espadas forjadas o dulces tradicionales.
Los más pequeños también tendrán su momento especial: podrán entregar sus cartas en la Recepción Real con los Reyes Magos, disponible previa inscripción en la web o directamente en taquilla.
Y para los amantes de la buena mesa, el parque propone el Menú de Navidad de Puy du Fou, un recorrido gastronómico con platos inspirados en las tradiciones más entrañables: pastel de cabracho con tostas crujientes, pavo relleno de piñones, bacon y Pedro Ximénez sobre patatas revolconas, y un capricho de chocolate con notas cítricas. El precio del menú es de 30,50 € para adultos y 15 € para niños.
Un belén viviente a escala monumental
El plato fuerte de la temporada vuelve a ser el belén viviente más grande de España, una recreación a gran escala de Nazaret, Jerusalén y Belén, con actores, animales reales y una ambientación histórica que transporta al visitante al origen del relato navideño. Coros, zambombas y panderetas acompañan la puesta en escena, creando una atmósfera mágica que envuelve todos los sentidos.
Además, los visitantes podrán participar en talleres artesanales, donde se enseña a preparar mazapán o forjar metales, y dejar sus deseos en el Buzón de los Deseos, situado junto al árbol centenario de Villanueva del Corral, un rincón emblemático repleto de mensajes de esperanza.
Horarios, entradas y cómo llegar
Durante la temporada navideña, Puy du Fou abrirá de 11:30 a 22:00 horas, con acceso al aparcamiento desde las 10:30.
Las entradas ya están disponibles en la web oficial del parque, con precios de 38 € para adultos, 31 € para niños de 3 a 13 años, y acceso gratuito para menores de tres.
El parque se encuentra a tan solo 55 minutos de Madrid por la CM-40 (Salida 13), aunque también se puede llegar en transporte público. Existen autobuses directos desde Madrid, con salida desde la Plaza Cánovas del Castillo, y desde Toledo, con partida junto al Puente de San Martín. Ambas opciones incluyen el traslado de ida y vuelta y se pueden reservar en la web: extra-entradas.puydufouespana.com
Un referente mundial en espectáculos históricos
Considerado uno de los parques temáticos más premiados del planeta, Puy du Fou ha recibido numerosos galardones internacionales. Entre ellos, el Mejor Espectáculo del Mundo 2024 por El Sueño de Toledo y el Mejor Espectáculo en Directo del Mundo 2024. También fue distinguido con el Premio a la Mejor Novedad en Parques Europeos 2021 y el Parks World Excellence 2021 por A Pluma y Espada.
Esta Navidad, su propuesta vuelve a combinar historia, arte y emoción para ofrecer una experiencia inmersiva donde cada rincón brilla con la magia de las tradiciones más auténticas.