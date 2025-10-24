El belén viviente más grande de España vuelve a Puy du Fou Toledo: fechas, precios y cómo vivir la Navidad más mágica

Y para los amantes de la buena mesa, el parque propone el Menú de Navidad de Puy du Fou, un recorrido gastronómico con platos inspirados en las tradiciones más entrañables: pastel de cabracho con tostas crujientes, pavo relleno de piñones, bacon y Pedro Ximénez sobre patatas revolconas, y un capricho de chocolate con notas cítricas. El precio del menú es de 30,50 € para adultos y 15 € para niños.