Un bosque milenario oculto entre la niebla: el Parque Nacional de Garajonay, el tesoro natural de La Gomera reconocido por la Unesco

En el centro de la isla de La Gomera, en el archipiélago canario, se extiende uno de los paisajes más mágicos y antiguos de España: el Parque Nacional de Garajonay. Este enclave verde, húmedo y envuelto en niebla fue declarado Parque Nacional en 1981 y, apenas cinco años después, en 1986, se convirtió en el primer espacio natural español reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Su valor es excepcional: representa uno de los últimos vestigios de los bosques subtropicales que, en la era terciaria, cubrían buena parte del sur de Europa.