Un bosque milenario oculto entre la niebla: el Parque Nacional de Garajonay, el tesoro natural de La Gomera reconocido por la Unesco

En el centro de la isla de La Gomera, en el archipiélago canario, se extiende uno de los paisajes más mágicos y antiguos de España: el Parque Nacional de Garajonay. Este enclave verde, húmedo y envuelto en niebla fue declarado Parque Nacional en 1981 y, apenas cinco años después, en 1986, se convirtió en el primer espacio natural español reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Su valor es excepcional: representa uno de los últimos vestigios de los bosques subtropicales que, en la era terciaria, cubrían buena parte del sur de Europa.
Con casi 4.000 hectáreas de extensión, Garajonay es el corazón verde de La Gomera y un ejemplo de biodiversidad única. Su selva de laurisilva, un ecosistema ancestral que prospera gracias a la constante humedad de los vientos alisios, crea un microclima envolvente y misterioso. Las nubes se condensan sobre las copas de los árboles, generando una niebla casi permanente que nutre la vegetación y alimenta una vida exuberante.
Un santuario de biodiversidad
En Garajonay crecen más de 50 especies arbóreas, entre ellas el laurel, el viñátigo o el til, acompañadas de cerca de 120 endemismos canarios. La fauna también es singular: destacan las palomas turqué y rabiche, aves que solo pueden encontrarse en las islas. La niebla, la humedad y el silencio convierten cada sendero en una experiencia sensorial, donde el visitante siente que ha entrado en otro tiempo.
El parque ocupa más del 10% de la superficie de La Gomera y alcanza su punto más alto en el Alto de Garajonay, a 1.487 metros de altitud. Desde allí se abren panorámicas espectaculares de los barrancos que descienden hasta el mar y, en los días despejados, pueden verse las siluetas de Tenerife, El Hierro y La Palma. Sus senderos señalizados permiten explorar valles cubiertos de musgo, arroyos cristalinos y miradores donde la niebla parece cobrar vida.
Entre leyendas y memoria
El nombre del parque evoca una de las leyendas más célebres de Canarias: la historia de Gara y Jonay, dos jóvenes amantes gomeros cuyo trágico destino dio origen al mito que aún se cuenta en la isla. La narrativa de amor imposible y sacrificio se entrelaza con la esencia del bosque, reforzando la conexión entre naturaleza y tradición.
Además de su belleza natural, Garajonay conserva vestigios arqueológicos de los antiguos pobladores de La Gomera, junto con carboneras y canales de agua que recuerdan los usos tradicionales del monte. Cada rincón guarda huellas del pasado y testimonios de una convivencia milenaria entre el ser humano y la naturaleza.
Un bosque fósil que sigue vivo
Considerado un auténtico “bosque fósil viviente”, Garajonay es hoy un referente mundial en conservación y turismo sostenible. Forma parte de la Red Natura 2000, es Reserva de la Biosfera y cuenta con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Su atmósfera húmeda, su vegetación densa y su luz difusa lo convierten en uno de los paisajes más enigmáticos y bellos de Canarias, un lugar donde el tiempo parece detenerse y cada paso entre la niebla conecta con la memoria del planeta.
En Garajonay, la vida florece silenciosa bajo la niebla, recordando que incluso en los confines del océano Atlántico, la naturaleza aún guarda sus secretos más antiguos.