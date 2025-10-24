Catrinas, música y hechizos: así será la Noche de Muertos 2025 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Madrid se prepara para una de las noches más vibrantes y mágicas del año. El Círculo de Bellas Artes celebra este 31 de octubre de 2025 su tradicional Noche de Muertos y Brujas, un evento donde se mezclan la elegancia del misterio, la energía del baile y la estética del Día de Muertos mexicano con el espíritu europeo de Halloween.
El histórico edificio de la calle Alcalá, 42, volverá a convertirse en un auténtico templo de lo sobrenatural. Desde las 22:30 hasta las 05:00, las catrinas, brujas y criaturas del más allá tomarán el lugar para celebrar una noche de ultratumba llena de ritmo, color y magia.
Una fiesta de ultratumba con sello madrileño
La celebración se extenderá entre el Salón de Baile y la Sala de Columnas, dos de los espacios más emblemáticos del Círculo. Allí, el público vivirá una experiencia sensorial inmersiva con música, performances y escenografía teatral diseñada especialmente para la ocasión. El acceso estará restringido a mayores de 18 años.
El cartel musical promete una noche ecléctica y vibrante: Sonido Tupinamba, Meneo, Andy Grey, La Gateria, Tambor Digital, Piti Vaccari, Eme DJ y Mila Moon formarán parte de un auténtico akelarre sonoro que combinará cumbia, reggaetón, mambo y electrónica. Cada artista aportará su sello personal a una celebración donde la música se convierte en símbolo de identidad, libertad y conexión.
Una artista mexicana da vida a la imagen del evento
Este año, la estética visual de la fiesta lleva la firma de la artista mexicana Ana Chávez, reconocida por su universo entre lo místico y lo cotidiano, poblado de símbolos, juguetes encantados e iconografía popular. Su cartel, concebido como un ritual visual de fuego y sombras, rinde homenaje al imaginario del Día de los Muertos y enlaza la tradición latinoamericana con la modernidad madrileña.
Desde su primer Baile de Máscaras en 1891, el Círculo de Bellas Artes ha sido un referente en la historia del diseño gráfico español. Los carteles de sus grandes celebraciones se convirtieron en auténticas piezas de arte, y el de esta edición continúa esa tradición, reflejando la fusión entre arte, vida nocturna y cultura contemporánea.
Entradas, precios y cómo llegar
Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Círculo de Bellas Artes.
Entrada general: 45 euros (incluye una consumición).
Socios del CBA: 36 euros, con las mismas condiciones.
Dado el aforo limitado, se recomienda adquirir los tickets con antelación.
El Círculo de Bellas Artes está ubicado en calle Alcalá, 42, a pocos pasos de la estación de Sevilla (línea 2 de Metro) y a escasos minutos de Sol y Cibeles, lo que permite combinar la fiesta con una noche completa en el corazón de Madrid.
Un ritual entre la vida y la muerte
Más que una fiesta, la Noche de Muertos 2025 será un encuentro entre mundos: una celebración de la vida a través de la música, el arte y la imaginación. Entre catrinas, luces y hechizos, el Círculo de Bellas Artes volverá a demostrar por qué es el epicentro cultural y festivo de la capital cada Halloween.