Catrinas, música y hechizos: así será la Noche de Muertos 2025 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Madrid se prepara para una de las noches más vibrantes y mágicas del año. El Círculo de Bellas Artes celebra este 31 de octubre de 2025 su tradicional Noche de Muertos y Brujas, un evento donde se mezclan la elegancia del misterio, la energía del baile y la estética del Día de Muertos mexicano con el espíritu europeo de Halloween.