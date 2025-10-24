Secciones
Mundo

En España, Repsol paga por el aceite de cocina usado: así podrás echar gasolina más barata

La compañía ofrece descuentos de hasta 30 céntimos por litro de aceite reciclado, acumulables en la app Waylet para pagar menos en gasolina o diésel.

En España, Repsol paga por el aceite de cocina usado: así podrás echar gasolina más barata
Hace 1 Hs

Repsol ha puesto en marcha una iniciativa en España que combina ahorro económico y sostenibilidad: pagar a los clientes que entreguen aceite de cocina usado en sus estaciones de servicio.

A cambio, los usuarios reciben un saldo de 30 céntimos por cada litro de aceite reciclado, que se acumula directamente en Waylet, la aplicación de pagos y descuentos de la compañía. Este crédito puede utilizarse después para repostar gasolina o diésel más baratos.

Lo que comenzó como un proyecto piloto en la Comunidad de Madrid se ha extendido por toda España, convirtiéndose en una oportunidad para ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo.

Cómo funciona el sistema de recogida de aceite usado

El proceso es muy sencillo. Los clientes deben llevar su aceite usado a una gasolinera Repsol que cuente con este servicio, cumpliendo estas condiciones:

El aceite debe estar envasado en botellas de plástico transparente (máximo 5 litros).

Los envases deben cerrarse con su tapón original para evitar derrames.

Al llegar, los empleados de la estación revisarán que el aceite cumpla las condiciones antes de recogerlo.

Una vez entregado, Repsol transforma el aceite en combustibles renovables que ayudan a reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia los objetivos sostenibles de la compañía.

Cuánto paga Repsol por el aceite de cocina usado

Por cada litro de aceite usado que se entregue, Repsol abona 0,30 € en forma de saldo dentro de la app Waylet.

Esto significa que, por una garrafa de 5 litros, el cliente recibe 1,50 € en saldo para usar en su próxima carga de combustible.

El dinero no se entrega en efectivo, sino que se acumula digitalmente y puede aplicarse como descuento directo al repostar.

Cómo usar el saldo de Repsol en Waylet para conseguir gasolina más barata

Para usar el saldo acumulado por el aceite reciclado, el usuario debe seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Waylet en el móvil.

Acceder al perfil (icono en la esquina superior derecha).

Seleccionar la opción “Añade tu código provisional”.

Escanear con la cámara el código QR que proporciona el empleado de la gasolinera.

Una vez completado el proceso, el saldo se suma automáticamente a la cuenta del usuario y podrá aplicarse como descuento al repostar gasolina o diésel.

Dónde entregar el aceite usado

Cada vez más estaciones de servicio Repsol cuentan con este sistema de recogida.

La compañía ha habilitado un mapa interactivo en su web oficial donde se puede consultar qué gasolineras ofrecen el servicio en cada provincia.

Puedes acceder directamente al mapa desde el portal de Repsol

Una iniciativa sostenible con beneficios reales

Con esta acción, Repsol fomenta la economía circular, ofreciendo a los ciudadanos una forma práctica de reciclar el aceite doméstico y ahorrar en carburante.

Además, el aceite reciclado se convierte en biocombustibles renovables, una alternativa más limpia frente a los combustibles tradicionales, contribuyendo a reducir la huella de carbono del transporte.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
5

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
6

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

Comentarios