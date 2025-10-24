En España, Repsol paga por el aceite de cocina usado: así podrás echar gasolina más barata

Repsol ha puesto en marcha una iniciativa en España que combina ahorro económico y sostenibilidad: pagar a los clientes que entreguen aceite de cocina usado en sus estaciones de servicio.
A cambio, los usuarios reciben un saldo de 30 céntimos por cada litro de aceite reciclado, que se acumula directamente en Waylet, la aplicación de pagos y descuentos de la compañía. Este crédito puede utilizarse después para repostar gasolina o diésel más baratos.
Lo que comenzó como un proyecto piloto en la Comunidad de Madrid se ha extendido por toda España, convirtiéndose en una oportunidad para ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo.
Cómo funciona el sistema de recogida de aceite usado
El proceso es muy sencillo. Los clientes deben llevar su aceite usado a una gasolinera Repsol que cuente con este servicio, cumpliendo estas condiciones:
El aceite debe estar envasado en botellas de plástico transparente (máximo 5 litros).
Los envases deben cerrarse con su tapón original para evitar derrames.
Al llegar, los empleados de la estación revisarán que el aceite cumpla las condiciones antes de recogerlo.
Una vez entregado, Repsol transforma el aceite en combustibles renovables que ayudan a reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia los objetivos sostenibles de la compañía.
Cuánto paga Repsol por el aceite de cocina usado
Por cada litro de aceite usado que se entregue, Repsol abona 0,30 € en forma de saldo dentro de la app Waylet.
Esto significa que, por una garrafa de 5 litros, el cliente recibe 1,50 € en saldo para usar en su próxima carga de combustible.
El dinero no se entrega en efectivo, sino que se acumula digitalmente y puede aplicarse como descuento directo al repostar.
Cómo usar el saldo de Repsol en Waylet para conseguir gasolina más barata
Para usar el saldo acumulado por el aceite reciclado, el usuario debe seguir estos pasos:
Abrir la aplicación Waylet en el móvil.
Acceder al perfil (icono en la esquina superior derecha).
Seleccionar la opción “Añade tu código provisional”.
Escanear con la cámara el código QR que proporciona el empleado de la gasolinera.
Una vez completado el proceso, el saldo se suma automáticamente a la cuenta del usuario y podrá aplicarse como descuento al repostar gasolina o diésel.
Dónde entregar el aceite usado
Cada vez más estaciones de servicio Repsol cuentan con este sistema de recogida.
La compañía ha habilitado un mapa interactivo en su web oficial donde se puede consultar qué gasolineras ofrecen el servicio en cada provincia.
Puedes acceder directamente al mapa desde el portal de Repsol
Una iniciativa sostenible con beneficios reales
Con esta acción, Repsol fomenta la economía circular, ofreciendo a los ciudadanos una forma práctica de reciclar el aceite doméstico y ahorrar en carburante.
Además, el aceite reciclado se convierte en biocombustibles renovables, una alternativa más limpia frente a los combustibles tradicionales, contribuyendo a reducir la huella de carbono del transporte.