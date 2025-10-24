¿Cuánto gana un monitor de gimnasio en España?

Ser monitor de gimnasio es para muchos jóvenes españoles el sueño de trabajar en lo que les apasiona: el deporte. Sin embargo, detrás de la motivación y la vocación, se esconde una realidad salarial precaria.
Un entrenador madrileño lo contó sin filtros en un vídeo del canal de TikTok @jobinsidermadrid, que entrevista a jóvenes profesionales sobre sus condiciones laborales.
“Ahora mismo estoy trabajando en dos gimnasios, un polideportivo y un gimnasio privado. En uno soy monitor de sala, y en el otro hago un poco de todo”, explica. La razón de esa doble jornada es sencilla: con un solo empleo no llega a fin de mes.
1.200 euros al mes: el salario medio de un monitor deportivo
El joven asegura que un monitor a jornada completa “cobra en torno a 1.200 euros al mes” por 40 horas semanales, una cifra que coincide con la media salarial del sector.
“En el otro gimnasio es muy parecido. Por eso tengo que compaginar ambos trabajos”, comenta. A pesar de los bonus que pueden obtenerse por impartir clases colectivas —“si das clases colectivas siempre hay un plus o incentivo”—, los ingresos siguen siendo modestos.
Pocos beneficios y una gran pasión
Entre los escasos beneficios del puesto, el monitor destaca uno: “Puedes entrenar gratis en cualquier gimnasio de la cadena para la que trabajes.”
Aun así, confiesa que lo que realmente le motiva es la pasión por el deporte:
“Parece que no estás trabajando. Es lo bueno del mundo fitness: si te gusta de verdad, no sientes que sea trabajo.”
Su testimonio refleja la dualidad del sector: trabajos vocacionales pero mal remunerados, donde muchos profesionales se mantienen gracias al entusiasmo por lo que hacen.
“El sector no ofrece estabilidad laboral”
El entrenador reconoce que el mundo fitness carece de estabilidad:
“Está más enfocado a algo temporal. O te dedicas a dar clases colectivas y ganas más, o te vas al entrenamiento personal, que ahí se gana mejor. Si no, acabas opositando a algo más fijo.”
La falta de estabilidad, los contratos parciales y los salarios bajos hacen que muchos monitores deportivos abandonen la profesión o busquen alternativas dentro del ámbito del entrenamiento personal, donde las tarifas pueden superar los 30 euros por sesión.
El consejo del monitor: “Si te gusta, apuesta por el entrenamiento personal”
Para quienes sueñan con vivir del deporte, el joven es claro:
“Si de verdad te gusta, enfócate al entrenamiento personal. Es más gratificante y te permite tener tus propios clientes.”
Su testimonio pone sobre la mesa la brecha entre la pasión y la realidad económica de uno de los sectores más idealizados por los jóvenes, pero también uno de los más precarizados.