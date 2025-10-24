Descubre gratis cuánto vale tu casa en España: el nuevo portal del Notariado revela el precio real del mercado inmobiliario

El Consejo General del Notariado ha lanzado el Portal Estadístico del Notariado, una innovadora plataforma digital que permite a cualquier ciudadano descubrir cuánto vale realmente su casa o una vivienda en cualquier zona de España.
El portal, disponible de forma gratuita en www.penotariado.com, ofrece información precisa y actualizada sobre los precios de compraventa de viviendas, ayudando a compradores, vendedores y profesionales a tomar decisiones informadas en un mercado cada vez más complejo.
Durante la presentación, celebrada en el Espacio Fundación Telefónica, la presidenta del Consejo, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que el objetivo es aportar transparencia y fiabilidad al mercado inmobiliario español.
Basado en 170 millones de documentos notariales
La plataforma se nutre de datos anónimos procedentes del Índice Único Informatizado Notarial, una de las bases documentales más extensas del país, con más de 170 millones de documentos firmados ante notario.
Hasta ahora, esta información era de uso exclusivo de la Administración. Con su apertura, el portal permite consultar los precios reales de compraventa, y no los de oferta, que suelen distorsionar la percepción del valor del mercado.
Un mapa interactivo para explorar el mercado inmobiliario
El portal incluye un mapa interactivo que facilita la exploración por provincias, municipios y distritos. Los usuarios pueden filtrar por tipo de inmueble y acceder a indicadores como:
Precio medio por metro cuadrado
Superficie media de las viviendas
Importe total de las compraventas
Número de operaciones registradas
Los datos se actualizan mensualmente e incluyen una visión retrospectiva de los últimos doce meses, lo que permite analizar la evolución del mercado inmobiliario español con un nivel de detalle sin precedentes.
Transparencia y apoyo para políticas públicas
Además de su utilidad para particulares y agentes inmobiliarios, el Portal Estadístico del Notariado representa una herramienta clave para las instituciones públicas. Al ofrecer datos fiables, facilita el diseño de políticas de vivienda basadas en evidencia y ayuda a detectar tendencias o zonas tensionadas.
Desde la institución, se ha insistido en la necesidad de movilizar suelo público y mejorar el transporte en grandes ciudades para favorecer el acceso a viviendas más asequibles.
Un contexto de crisis en el acceso a la vivienda
El lanzamiento de esta herramienta llega en un momento crítico. Según los últimos datos del INE, las compraventas de viviendas cayeron un 3,4% interanual en agosto, alcanzando mínimos de cinco años.
Mientras tanto, los precios aumentaron un 15,3% anual, situando el metro cuadrado en 2.517 euros, reflejo de una oferta limitada y una demanda insatisfecha.
Con esta nueva herramienta, el Notariado busca ofrecer claridad y datos verificables en un mercado marcado por la incertidumbre y la falta de políticas efectivas de vivienda.