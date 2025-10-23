Secciones
Javier Milei cerró la campaña de LLA: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

En Rosario, el mandatario defendió las políticas aplicadas por su administración y habló de un "Congreso destituyente" que "puso en marcha la máquina de impedir cuando la economía venía a todo vapor".

Hace 16 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, cerró este jueves la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario y pidió que la gente concurra a votar el próximo domingo. Además, lanzó fuertes críticas contra la oposición.

En el inicio de su discurso, el mandatario argentino afirmó que "durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas".

"En 2023, los argentinos dijeron basta. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos", agregó.

Milei defendió su gestión y lanzó fuertes críticas a la oposición

También señaló que "bien, durante el primer año, pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la Argentina, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año, y la economía venía todo vapor, se encendió la máquina de impedir. A partir del mes de febrero pusieron en marcha la máquina de impedir".

"A pesar de ello y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina", completó.

En ese sentido, remarcó nuevamente la importancia de los comicios del domingo: "Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina".

Por otra parte, sin mencionar, a Cristina Fernández de Kirchner a quien definió como "la reina de la tobillera" por sus vínculos con el dictador Nicolás Maduro.

"O caminamos hacia las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista", subrayó.

"En Argentina tomamos las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes, donde el resultado no definía nada. Eso es lo que les querían hacer creer los políticos, quieren fomentar la apatía. Nosotros vamos a ir a darle vueltas las urnas, vamos a ganarles con las ideas de la libertad. Esta elección de medio término no es una elección como cualquier otra, nunca antes en la historia un gobierno impulsó un cambio tan profundo como estamos impulsando nosotros. Cuanto más profundo es el cambio, más resistencia enfrenta por parte de la política. Ellos, más que nadie necesitan que nada cambie, para seguir viviendo de los honestos", indicó.

Además, señaló que "durante décadas, vivimos un modelo que se dedicó en robarle el futuro a los jóvenes, la mayoría no sabe lo que es vivir un país sin inflación y nosotros estamos aniquilando la inflación. La mayoría de ustedes creció viendo como los políticos prometían y nunca conseguían nada, sin embargo nosotros en 20 meses hemos logrado cumplir todas las promesas de campaña. La mayoría creció pensando que así como estaba argentina era imposible tener sueños, hoy de la mano de La Libertad Avanza y sus aliados, hoy en la Argentina hay esperanza",. 

"Por primera vez en 100 años, tenemos la oportunidad de que el futuro sea distinto al país. Tenemos la posibilidad de abrazar las ideas de la libertad y seguir construyendo una Argentina grande. También es cierto que a pesar de tener el mejor gabinete de toda la historia, de estar acompañado de diputados que son leones en el Congreso, no podemos solos. Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad", sentenció.

