Denuncian experimentación humana en una reconocida universidad de Chile: "Llegó al hueso"

Una grave denuncia sacude a la Universidad Finis Terrae, ubicada en Santiago de Chile, luego de que un ex estudiante de doctorado acusara que un profesor le practicó una biopsia muscular irregular durante una clase. La víctima afirmó que Hermann Zbinden Foncea, académico de Educación Física, realizó el procedimiento en mayo de 2024 durante una sesión del Doctorado en Ciencias del Ejercicio.
El docente, quien se desempeñaba como director de Postgrados e Investigación de la Escuela de Kinesiología, es actualmente investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por tres delitos: ejercicio ilegal de la profesión médica, lesiones y experimentación en seres humanos.
Cabe señalar que la Universidad Finis Terrae confirmó la apertura de una investigación interna y la adopción de medidas disciplinarias contra Zbinden, sin precisar su situación contractual. Por su parte, el denunciante, que abandonó el doctorado, continúa enfrentando secuelas físicas y psicológicas del episodio.
Hasta ahora, no se ha podido establecer si se trató de un hecho aislado o si existirían más episodios similares dentro de la institución, aunque algunos estudiantes admitieron, fuera de micrófono, que en el entorno universitario persisten dinámicas de poder y coacción que dificultan nuevas denuncias.
Biopsia irregular en clases: Las graves acusaciones contra un profesor de la Universidad Finis Terrae
Múltiples testimonios revelan la operación irregular de Zbinden, quien decidió obtener muestras de tejido humano con fines científicos seleccionando a sus propios alumnos. A pesar de presentarse como "voluntaria", la actividad generó presión entre los estudiantes, particularmente aquellos dependientes de becas o de la evaluación del académico, que se sintieron obligados a participar.
La ilegalidad del procedimiento se agrava al haberse realizado sin contar con las autorizaciones éticas ni sanitarias requeridas y fuera de un entorno médico adecuado. Una testigo calificó la acción como "hecha bajo la mesa", al relatar que la intervención comenzaba "a las siete de la mañana, cuando casi no había nadie en la universidad".
El dramático relato del denunciante: "Llegó al hueso"
La denuncia contra el docente universitario incluye audios en los que se escucha al estudiante quejarse de dolor. “Aguanta, aguanta”, dice Zbinden, mientras la víctima grita: “¡Ay!... llegó al hueso”. “No, no… no lo sentí durito”, responde el profesor.
En ese contexto, uno de los presentes describió el momento como “escalofriante”. “El estudiante seguía mordiendo la camisa, esa mordaza que tenía, intentando afirmarse a la camilla. Se observaba que estaba con toda la musculatura contraída en las piernas y cuando pasa la primera capa, la fascia, pasa fuertemente, se escucha el tac de golpe y se escucha un segundo, un segundo golpe”.
Además, relató que el joven perdió el conocimiento tras la segunda extracción. Mientras sus compañeros intentaban asistirlo, el docente habría abandonado el laboratorio, regresando horas después.
El abogado querellante, Emiliano Arias, explicó que se configuraron tres delitos. “Son ejercicio ilegal de la profesión, que ejerciendo ilegalmente la profesión ciertas personas le ocasionaron lesiones a este estudiante y que además en el contexto de experimentación en seres humanos, porque no eran lesiones destinadas a mejorar la salud, sino que precisamente para ser usadas en estudios”, explicó.