Secciones
Mundo

Pangal Andrade reveló la complicación que vivió Melina Noto minutos antes del nacimiento de su hija

En conversación con el programa ¡Hay que decirlo!, el deportista compartió detalles inéditos del parto.

Pangal Andrade reveló la complicación que vivió Melina Noto minutos antes del nacimiento de su hija
Hace 2 Hs

Pangal Andrade vivió ayer uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su primera hija junto a la modelo y periodista argentina, Melina Noto. Sin embargo, el deportista extremo reveló que la llegada de la pequeña Alanna no estuvo exenta de complicaciones.

En conversación con el programa ¡Hay que decirlo!, el deportista compartió detalles inéditos del parto y contó que su pareja enfrentó un imprevisto de último minuto que cambió por completo sus planes de nacimiento.

Pangal Andrade y Melina Noto se convirtieron en padres por primera vez: "Bienvenida, Alanna"

Pangal Andrade y Melina Noto se convirtieron en padres por primera vez: Bienvenida, Alanna

“Meli estuvo con trabajo de parto todo el día, de la mañana. Cada cinco minutos, así que nos vinimos a la clínica, fue heavy igual porque el trabajo fue como de ocho horas en la clínica. Después bajaron los latidos un poco, la indujeron y los doctores decidieron hacerle cesárea a Meli”, relató.

También se refirió al momento en que cortó el cordón umbilical, lanzando una particular broma sobre ese instante: "Quería cortar el cordón umbilical con los dientes, a lo salvaje, pero no me dejaron".

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en "Mundos Opuestos"

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en Mundos Opuestos

Respecto al estado actual de Melina Noto, Andrade no ocultó su admiración por ella y el esfuerzo que significó traer a su hija al mundo: “Está raja, no ha dormido nada. Agradezco al cielo por ser hombre porque las mujeres la caga... lo que tienen que pasar. Qué locura y uno se cree valiente”.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pangal Andrade y Melina Noto se convirtieron en padres por primera vez: Bienvenida, Alanna

Pangal Andrade y Melina Noto se convirtieron en padres por primera vez: "Bienvenida, Alanna"

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Comentarios