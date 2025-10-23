Pangal Andrade reveló la complicación que vivió Melina Noto minutos antes del nacimiento de su hija

Pangal Andrade vivió ayer uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su primera hija junto a la modelo y periodista argentina, Melina Noto. Sin embargo, el deportista extremo reveló que la llegada de la pequeña Alanna no estuvo exenta de complicaciones.
En conversación con el programa ¡Hay que decirlo!, el deportista compartió detalles inéditos del parto y contó que su pareja enfrentó un imprevisto de último minuto que cambió por completo sus planes de nacimiento.
“Meli estuvo con trabajo de parto todo el día, de la mañana. Cada cinco minutos, así que nos vinimos a la clínica, fue heavy igual porque el trabajo fue como de ocho horas en la clínica. Después bajaron los latidos un poco, la indujeron y los doctores decidieron hacerle cesárea a Meli”, relató.
También se refirió al momento en que cortó el cordón umbilical, lanzando una particular broma sobre ese instante: "Quería cortar el cordón umbilical con los dientes, a lo salvaje, pero no me dejaron".
Respecto al estado actual de Melina Noto, Andrade no ocultó su admiración por ella y el esfuerzo que significó traer a su hija al mundo: “Está raja, no ha dormido nada. Agradezco al cielo por ser hombre porque las mujeres la caga... lo que tienen que pasar. Qué locura y uno se cree valiente”.