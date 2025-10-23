Secciones
¡Sorpresa en Fiebre de Baile! La querida participante que se despidió del concurso de CHV

Nicole Moreno, Carlyn Romero, Rai Cerda y Michelle Carvalho se enfrentaron en un impactante duelo. ¿Quién quedó eliminada?

Hace 2 Hs

Una nueva gala de elimición se vivió anoche en Fiebre de Baile (Chilevisión).  En un capítulo de impacto, los participantes que habían perdido sus respectivos duelos en la edición del lunes debieron presentarse nuevamente en el escenario, buscando convencer al jurado y al público para continuar en carrera.

Tras revisar todas las presentaciones, la producción reveló quiénes fueron los cuatro famosos con las peores calificaciones de la noche: Nicole Moreno, Carlyn Romero, Rai Cerda y Michelle Carvalho.

Los 10 programas más vistos de la tv chilena: ¿en qué lugar se ubicó Fiebre de Baile?

Sin embargo, “Luli” logró salvarse gracias al apoyo del público, obteniendo el 42% de las preferencias en la votación popular, lo que le permitió permanecer una semana más en el programa.

La eliminación de Michelle Carvalho

Luego de varios minutos de tensión, Diana Bolocco anunció que Michelle Carvalho debía abandonar el estelar, tras recibir solo 19 puntos del jurado, el puntaje más bajo de la jornada junto al de Nicole Moreno.

Antes de despedirse, la modelo brasileña compartió unas sentidas palabras con sus compañeros y el público. “Yo lo pasé increíble, yo sé que para mí eso fue un objetivo muy grande, el de venir, exponerme y estar abierta al juzgamiento público”, sostuvo.

Polémica en Fiebre de Baile: Skar Labra disparó contra el jurado de y Raquel Argandoña salió al cruce

No obstante, la influencer cerró su participación con humor, lanzando una divertida broma en sus últimos segundos frente a las cámaras. “Pero yo lo pasé bien, hice buenos compañeros acá, estuve pidiendo la semana entera que me sacaran, así que feliz, y voy a mover la raja a Turquía”, concluyó entre risas.

