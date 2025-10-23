Secciones
Subsidio al Empleo Joven en Chile: ¿hasta qué edad se puede cobrar el beneficio del Sence?

El aporte económico está dirigido a jóvenes del 40% más vulnerable del país y puede alcanzar hasta $678.000 anuales.

SUBSIDIO. Lo pueden recibir jóvenes de entre 18 y 24 años que formen parte de hogares vulnerables. Foto tomada de pauta.cl/AgenciaUno. SUBSIDIO. Lo pueden recibir jóvenes de entre 18 y 24 años que formen parte de hogares vulnerables. Foto tomada de pauta.cl/AgenciaUno.
Hace 2 Hs

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio económico entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), orientado a apoyar a jóvenes trabajadores que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Este aporte tiene como objetivo incentivar la inserción laboral formal de personas jóvenes, y cuenta con dos modalidades de pago: mensual o anual. En el primer caso, el monto puede alcanzar un máximo de $44.157 al mes; mientras que en la segunda modalidad -que se entrega cada agosto- el monto puede llegar hasta $678.028. La modalidad debe elegirse al momento de postular.

No obstante, el beneficio no está disponible para quienes trabajen en instituciones del Estado o en empresas donde el aporte estatal supere el 50%.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio al Empleo Joven en Chile? 

Para acceder al SEJ, es necesario cumplir con las siguientes condiciones generales:

- Tener entre 18 y 24 años, 11 meses.

- Estar trabajando como dependiente o independiente.

- Pertenecer al 40% más vulnerable del RSH.

- Haber obtenido la licencia de enseñanza media si se tienen 21 años o más.

- Mantener al día las cotizaciones previsionales y de salud.

En cuanto a los requisitos de renta, estos varían según el tipo de empleo:

- Trabajadores dependientes: renta bruta mensual inferior a $662.348 para el pago mensual, y renta bruta anual inferior a $7.948.180 para el pago anual.

- Trabajadores independientes: renta bruta anual inferior a $7.948.180, además de tener la declaración de renta al día.

