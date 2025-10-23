Subsidio al Empleo Joven en Chile: ¿hasta qué edad se puede cobrar el beneficio del Sence?

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio económico entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), orientado a apoyar a jóvenes trabajadores que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
Este aporte tiene como objetivo incentivar la inserción laboral formal de personas jóvenes, y cuenta con dos modalidades de pago: mensual o anual. En el primer caso, el monto puede alcanzar un máximo de $44.157 al mes; mientras que en la segunda modalidad -que se entrega cada agosto- el monto puede llegar hasta $678.028. La modalidad debe elegirse al momento de postular.
No obstante, el beneficio no está disponible para quienes trabajen en instituciones del Estado o en empresas donde el aporte estatal supere el 50%.
¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio al Empleo Joven en Chile?
Para acceder al SEJ, es necesario cumplir con las siguientes condiciones generales:
- Tener entre 18 y 24 años, 11 meses.
- Estar trabajando como dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% más vulnerable del RSH.
- Haber obtenido la licencia de enseñanza media si se tienen 21 años o más.
- Mantener al día las cotizaciones previsionales y de salud.
En cuanto a los requisitos de renta, estos varían según el tipo de empleo:
- Trabajadores dependientes: renta bruta mensual inferior a $662.348 para el pago mensual, y renta bruta anual inferior a $7.948.180 para el pago anual.
- Trabajadores independientes: renta bruta anual inferior a $7.948.180, además de tener la declaración de renta al día.
