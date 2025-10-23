Subsidio al Empleo Joven en Chile: ¿hasta qué edad se puede cobrar el beneficio del Sence?

Este aporte tiene como objetivo incentivar la inserción laboral formal de personas jóvenes, y cuenta con dos modalidades de pago: mensual o anual. En el primer caso, el monto puede alcanzar un máximo de $44.157 al mes; mientras que en la segunda modalidad -que se entrega cada agosto- el monto puede llegar hasta $678.028. La modalidad debe elegirse al momento de postular.