Felipe VI elige un asador tradicional en Burgos: el menú que conquistó al rey de España

El monarca aprovechó su visita al Congreso Nacional de la Empresa Familiar para degustar algunos de los platos más emblemáticos de la cocina burgalesa en el tradicional asador Casa Azofra.

Hace 3 Hs

Durante su reciente visita a Burgos para inaugurar el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, el rey Felipe VI hizo una parada gastronómica en uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad: el asador Casa Azofra, un clásico de la cocina castellana fundado en 1958.

El monarca, acompañado de su comitiva, disfrutó de un menú burgalés típico, protagonizado por lechazo asado al horno de leña, morcilla de Burgos, chorizo al vino tinto y ensalada de pimientos asados. La comida concluyó con una de las especialidades más populares del restaurante: una tarta de hojaldre con crema.

Un menú real con sabor castellano

Según fuentes del propio establecimiento citadas por la revista ¡Hola!, la reserva se realizó con discreción y bajo otro nombre, un procedimiento habitual para evitar revuelo ante la visita de la Familia Real.

Ubicado en las afueras de la ciudad, dentro del Hotel Azofra, el restaurante acogió al rey Felipe VI y a su equipo en uno de sus amplios salones, donde pudieron degustar un menú cerrado con productos locales.

El cordero lechal asado, cocinado lentamente en horno de leña, es el plato insignia del lugar y uno de los más representativos de Burgos y toda Castilla y León. A este se suman otros clásicos como la morcilla, la sopa castellana o el queso fresco con Denominación de Origen.

El restaurante que conquistó a Felipe VI

El asador Casa Azofra es uno de los referentes de la gastronomía burgalesa, con capacidad para 400 personas distribuidas en tres comedores. En su carta destacan las recetas tradicionales de la cocina de siempre, desde las mollejas y riñones de lechazo a la parrilla, hasta los pimientos de Lodosa rellenos de rape o el revuelto de bacalao con trigueros.

Para los amantes de la carne, el menú ofrece chuletones de vaca rubia gallega o solomillo a la brasa, acompañados de una cuidada selección de vinos de la región.

El menú Casa Azofra, el mismo que pudo disfrutar el monarca, incluye morcilla, ensalada, cordero asado, vino, postre y café por 60 euros por persona. También se puede pedir una ración de lechazo por 35 euros o un cuarto de pieza por 70 euros.

Burgos: tradición, historia y buena mesa

Con su catedral gótica, su patrimonio medieval y su cocina contundente, Burgos sigue siendo una parada obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica. El paso del rey por el Casa Azofra no solo confirma el prestigio del restaurante, sino que también reivindica la riqueza culinaria de la región.

La visita del monarca refuerza, además, el compromiso de la Casa Real con las tradiciones locales y los productos españoles, que Felipe VI no duda en promocionar en cada desplazamiento oficial.

