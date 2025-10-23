Felipe VI elige un asador tradicional en Burgos: el menú que conquistó al rey de España

El restaurante que conquistó a Felipe VI

El asador Casa Azofra es uno de los referentes de la gastronomía burgalesa, con capacidad para 400 personas distribuidas en tres comedores. En su carta destacan las recetas tradicionales de la cocina de siempre, desde las mollejas y riñones de lechazo a la parrilla, hasta los pimientos de Lodosa rellenos de rape o el revuelto de bacalao con trigueros.