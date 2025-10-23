Secciones
¡Atención! Comenzó la preventa exclusiva para el concierto de Miguel Bosé en Chile

Lo shows del cantante español se realizarán los días 25 y 26 de febrero en el Movistar Arena. Revisa los precios de las entradas.

Hace 3 Hs

La espera llegó a su fin para los fanáticos de Miguel Bosé en Chile. Este jueves comenzó la preventa de entradas para la próxima visita del cantante, quien regresará al país con dos fechas programadas como parte de su “Importante Tour 2026”.

Los conciertos se realizarán los días 25 y 26 de febrero en el Movistar Arena, donde el artista español presentará lo mejor de su repertorio en una cita esperada por sus seguidores.

A las 11 de este 23 de octubre se dio inicio a la preventa exclusiva para clientes Banco Falabella, la cual ofrece un 20% de descuento en el valor de los boletos.

Una vez agotadas las 4.300 entradas por show disponibles en esta fase, se habilitará la venta general de tickets a través de la plataforma oficial.

Precios y ubicaciones para Miguel Bosé en Chile

Los valores incluyen el cargo por servicio y se distribuyen de la siguiente manera:

- Primeras filas: $195.500

- Diamante: $184.000

- Diamante Lateral: $172.500

- Platea Baja Golden: $161.000

- Platinum: $138.000

- Platea Baja Silver: $115.00

- Platinum Lateral: $97.750

- Golden: $63.250

- Platea Alta: $51.750

- Tribuna: $40.250

- Silla de ruedas y acompañante: $69.000

El regreso de Bosé al país promete dos noches cargadas de nostalgia y emoción, con un repertorio que recorrerá sus grandes éxitos y los temas de su más reciente etapa artística.

