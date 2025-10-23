Adelantaron los shows de Bad Bunny en Chile: estas son las nuevas fechas para el 2026

Bad Bunny reprogramó las fechas de los shows que dará en Chile. Esto se debe a que el artista puertorriqueño fue confirmado como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, anunció la reprogramación de sus conciertos en Chile para el mes de enero.
La noticia tomó por sorpresa a los fans locales, que ya habían agotado las más de 150 mil entradas disponibles para las tres fechas previstas para febrero. Aun así, la expectación por ver al artista en un 2026 marcado por hitos globales promete convertir enero en el nuevo epicentro del fenómeno Bad Bunny.
¿Cuándo serán los shows de Bad Bunny en Chile?
Originalmente, el intérprete de Monaco tenía previsto presentarse los días 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional. Sin embargo, la nueva cita con el mayor espectáculo deportivo del planeta lo llevó a adelantar su paso por Santiago al 9, 10 y 11 de enero de 2026, en el mismo recinto. El crograma queda de la siguiente manera:
- El 5 de febrero pasa al viernes 9 de enero
- El 6 de febrero pasa al sábado 10 de enero
- El 7 de febrero pasa al domingo 11 de enero
Desde la productora aseguran que este nuev (y definitivo) cambio valdrá la pena. “Estamos seguros de que los conciertos de enero marcarán un inicio de año inolvidable, en el marco de lo que sin duda será un año histórico para Bad Bunny y todos sus seguidores“.
Nuevas fechas de los shows de Bud Bunny en Chile: ¿qué pasará con las entradas adquiridas?
El anuncio también precisa que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas. Y quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución de su ticket. “Las personas que no puedan asistir, tendrán la opción de solicitar la devolución del valor de su entrada desde el viernes 24 al jueves 30 de octubre a las 21“, añade la declaración.