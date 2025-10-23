El angustiante momento que vivió Samira Jalil en Mundos Opuestos: "Estoy harta"

Un preocupante momento se vivió en el reciente capítulo del reality Mundos Opuestos, cuando Samira Jalil detectó un inconveniente en su cabello que la dejó visiblemente afectada y entre lágrimas.
El episodio ocurrió en el patio de la casa, cuando Daúd Gazale y Valentina Concha notaron que la ex chica reality tenía un pequeño espacio sin pelo. “¿Te estuviste rascando?”, le preguntó Valentina, mientras el ex futbolista observó: “Es como si te hubieras pegado un cabezazo y te quedara una costra”.
Al darse cuenta de la situación, Samira no pudo contener la angustia y rompió en llanto, siendo rápidamente consolada por sus compañeros de encierro del reality de Canal 13. “Me estoy quedando calva. Me siento mugrosa, estoy harta”, expresó entre lágrimas al interior de la casa.
Samira no pudo más y se quebró en Mundos Opuestos
Frente a su malestar, Juan Pedro Verdier intentó calmarla con palabras de apoyo y una reflexión sobre su estado emocional: “Tienes que controlar tu sistema nervioso para que se arregle tu sistema digestivo, y eso que está ocurriendo en tu cuero cabelludo”, le recomendó.
Por último, Luis Jiménez, quien reconoció tener experiencia en tratamientos capilares, intervino para tranquilizarla: “Yo creo que te pegaste, no es algo que se rompió”, aseguró.
Más aliviada tras escuchar a su compañero, Samira respondió entre risas: “Gracias, Maguito, tú sabes de esto porque te pusiste pelo”.