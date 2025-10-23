El angustiante momento que vivió Samira Jalil en Mundos Opuestos: "Estoy harta"

El episodio ocurrió en el patio de la casa, cuando Daúd Gazale y Valentina Concha notaron que la ex chica reality tenía un pequeño espacio sin pelo. “¿Te estuviste rascando?”, le preguntó Valentina, mientras el ex futbolista observó: “Es como si te hubieras pegado un cabezazo y te quedara una costra”.