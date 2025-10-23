Secciones
Cortes de luz en Chile: siete comunas se verán afectadas hoy 23 de octubre de 2025

La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por más de seis horas en ciertos sectores de la Región Metropolitana.

Enel confirma cortes en comunas de la RM. Enel confirma cortes en comunas de la RM. FOTO/CHV.
Hace 8 Min

Enel anunció una serie de cortes de luz en sectores acotados de siete comunas de la Región Metropolitana durante este jueves. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, está prevista para extenderse por más de seis horas en ciertos casos.

Según indicó la compañía, los detalles de estos cortes están disponibles a través de su sitio web oficial, donde se precisa tanto las zonas afectadas como los horarios en que se realizarán las interrupciones del servicio.

A continuación, los sectores que se verán afectados:

- Las Condes: desde las 10 hasta las 16 y desde las 9.30 hasta las 15.30

- Vitacura: esde las 11.30 hasta las 17.30

- La Reina: desde las 10 hasta las 17 y desde las 11 hasta las 17

- La Florida: desde las 9.30 hasta las 14.30 y desde las 10.30 hasta las 16.30 

- Cerrillos: desde las 11 hasta las 17

- Independencia: desde las 10 hasta las 16

Enel reiteró que estos cortes son parte de labores programadas de mantenimiento, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico en la capital.

¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel

Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.

Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:

1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.

2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.

3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.

