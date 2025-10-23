Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, por presunta agresión sexual

La Fiscalía de Roma ha presentado una acusación formal contra Antonio Pelayo, sacerdote y reconocido periodista español, por un presunto delito de agresión sexual a un periodista italiano de 40 años. El comunicador, de 81 años, es conocido por su larga trayectoria como corresponsal en el Vaticano para Antena 3 Noticias y otros medios españoles.
Según publica el diario italiano Corriere della Sera, los hechos habrían ocurrido el 23 de mayo de 2025, en plena cobertura informativa del fallecimiento del papa Francisco y del cónclave que eligió a León XIV como nuevo pontífice.
La denuncia y los hechos investigados
El denunciante presentó su acusación pocos días después del presunto incidente. Según su testimonio, Pelayo lo invitó a cenar a su domicilio en Roma, tras coincidir en varios actos profesionales relacionados con la cobertura mediática de la muerte del Papa.
Durante la velada, el sacerdote habría intentado mantener relaciones sexuales sin consentimiento, lo que provocó que el periodista abandonara el lugar de inmediato.
La Fiscalía romana abrió una investigación que se ha prolongado durante cinco meses, recabando testimonios, mensajes y pruebas que, según las autoridades, “acreditan suficientemente los hechos” como para formular la acusación formal contra el periodista español.
Mensajes y disculpas tras el incidente
De acuerdo con la información firmada por el periodista italiano Giulio De Santis, Antonio Pelayo habría reconocido una conducta inapropiada en varios mensajes enviados al denunciante tras el encuentro. En uno de ellos, el sacerdote escribió:
“Lo siento mucho, no quería molestarte.”
Estas disculpas forman parte del material incorporado a la investigación judicial.
Próximos pasos judiciales
La Fiscalía deberá decidir en los próximos días si solicita la apertura del juicio oral o si, por el contrario, pide el archivo del caso. Hasta el momento, ni Pelayo ni sus representantes legales han realizado declaraciones públicas sobre la acusación.
Un veterano corresponsal del Vaticano
Antonio Pelayo (Valladolid, 1943) es una de las figuras más veteranas del periodismo religioso español. Ordenado sacerdote, ha sido corresponsal en Roma durante más de cuatro décadas y ha colaborado con medios como Antena 3, COPE, Vida Nueva y La Razón.
Aunque mantiene una estrecha relación con la cadena de Atresmedia, Pelayo no pertenece a su plantilla fija, sino que colabora como freelance o colaborador externo.
Durante los días posteriores a la muerte del papa Francisco, Pelayo realizó múltiples conexiones en directo desde Roma. En una entrevista con Sonsoles Ónega, llegó a declarar visiblemente emocionado:
“He perdido a un padre.”
El sacerdote reveló entonces que mantenía una relación cercana con el pontífice, quien incluso le había regalado seis botellas de vino argentino por su cumpleaños.