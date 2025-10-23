Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, por presunta agresión sexual

La Fiscalía de Roma ha presentado una acusación formal contra Antonio Pelayo, sacerdote y reconocido periodista español, por un presunto delito de agresión sexual a un periodista italiano de 40 años. El comunicador, de 81 años, es conocido por su larga trayectoria como corresponsal en el Vaticano para Antena 3 Noticias y otros medios españoles.