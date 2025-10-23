Madrid Xplora: el programa que llevará a 20 jóvenes madrileños a Egipto en un viaje de aprendizaje y aventura

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa pionera para reconocer el talento y la superación de los jóvenes: Madrid Xplora, un programa que permitirá a 20 estudiantes madrileños viajar a Egipto para vivir una experiencia educativa y transformadora.
Este proyecto, presentado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región, nace con el objetivo de premiar la excelencia académica, la disciplina y el compromiso personal de los alumnos. Tal como explicó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, “queremos que los jóvenes vivan una experiencia única que combine cultura, deporte y solidaridad”.
Una expedición a la tierra de los faraones
El programa Madrid Xplora, impulsado por la empresa Trex Exploring y patrocinado por Quirón Salud, propone una expedición a Egipto del 13 al 21 de junio de 2026, liderada por el aventurero Rubén Villalobos.
Durante esos días, los jóvenes seleccionados recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos del país, como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes, además de conocer de cerca la cultura y las costumbres egipcias.
El itinerario incluye actividades deportivas y de aventura: remo en kayak por el Nilo, un safari en quad por el desierto del Sáhara y visitas guiadas por enclaves históricos. Todo ello acompañados por un equipo de 12 profesionales que ofrecerán apoyo, formación y acompañamiento a los participantes durante la experiencia.
Requisitos y cómo participar
El programa está abierto a jóvenes de 16 y 17 años matriculados en un centro educativo de la Comunidad de Madrid, que hayan aprobado todas las asignaturas del curso anterior (ya sea de la ESO o de Formación Profesional).
Además, los aspirantes deberán tener en vigor el Carnet Joven de la Comunidad de Madrid y presentar un Proyecto Xplora, una propuesta creativa centrada en el deporte, la nutrición y la salud física y mental.
El formato del trabajo es libre: puede ser un relato, una composición musical, un vídeo, una maqueta o una obra plástica, siempre que refleje la originalidad y el esfuerzo del participante.
Las candidaturas podrán enviarse hasta el 9 de enero de 2026 mediante el formulario disponible en los canales oficiales del programa.
Una iniciativa con gran respaldo institucional
Madrid Xplora cuenta con el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, que ha difundido el proyecto entre los centros educativos de la región. También colaboran el Consejo Superior de Deportes, el Senado de España, el CSIC, el Museo Arqueológico Nacional, la Sociedad Geográfica Española y la Fundación Deporte Joven.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid refuerza su apuesta por el desarrollo personal y educativo de las nuevas generaciones, fomentando la curiosidad, la cultura del esfuerzo y la superación a través de experiencias que dejan huella.
Un viaje que premia el talento y abre horizontes
Más allá del viaje, Madrid Xplora representa una oportunidad para que los jóvenes vivan una aventura formativa en la que se unen conocimiento, deporte, historia y convivencia.
Una experiencia que demuestra que el esfuerzo académico y la curiosidad por aprender pueden llevar, literalmente, muy lejos: desde las aulas de Madrid hasta las arenas del desierto egipcio.