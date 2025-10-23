Madrid Xplora: el programa que llevará a 20 jóvenes madrileños a Egipto en un viaje de aprendizaje y aventura

Este proyecto, presentado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región, nace con el objetivo de premiar la excelencia académica, la disciplina y el compromiso personal de los alumnos. Tal como explicó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, “queremos que los jóvenes vivan una experiencia única que combine cultura, deporte y solidaridad”.