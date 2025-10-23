Secciones
El nombre gallego de niña que pocos conocen en el resto de España y cuyo significado evoca sabiduría y libertad

En Galicia perviven nombres con raíces milenarias que guardan una historia profunda y un simbolismo único.

El nombre gallego de niña que pocos conocen en el resto de España y cuyo significado evoca sabiduría y libertad
Hace 34 Min

En tierras gallegas, los nombres tradicionales no son solo una forma de identidad, sino también un legado cultural que ha sobrevivido al paso de los siglos. Uno de ellos es Aldara, un nombre poco común en el resto de España, pero muy apreciado en Galicia por su origen histórico, sonoridad armónica y carga simbólica.

Procedente del término germánico Aldewara, su uso se remonta a la Edad Media, cuando comenzó a difundirse gracias a una figura venerada en la tradición gallega: Santa Aldara de Galicia, una dama aristocrática del siglo X reconocida por su sabiduría y generosidad. A ella se atribuye la adaptación de este nombre al gallego y su consolidación en provincias como A Coruña y Pontevedra, donde aún hoy se mantiene como uno de los más representativos de la región.

Un nombre con historia y simbolismo

El nombre Aldara está asociado a significados que reflejan sabiduría, nobleza y fortaleza interior. Tradicionalmente se interpreta como “anciana sabia”, “guerrera sabia” o “noble”, expresando una mezcla de serenidad y carácter.

También se le atribuyen connotaciones poéticas como “alba dorada”, símbolo de esperanza, felicidad y renovación, así como un trasfondo espiritual que lo vincula con la libertad, el conocimiento ancestral y la sanación. En los textos históricos gallegos, el nombre aparece asociado a valores de optimismo, independencia y equilibrio, rasgos que siguen inspirando a quienes lo eligen hoy.

Aldara: una elección única y con raíces gallegas

Optar por Aldara como nombre de niña es una forma de rendir homenaje a la tradición gallega y, al mismo tiempo, apostar por una opción original y con personalidad. Aunque su uso sigue siendo más común en Galicia —donde más de un millar de mujeres lo portan con orgullo—, cada vez se escucha con más frecuencia en otras comunidades de España.

Su melodía suave, su significado luminoso y su trasfondo histórico hacen de Aldara un nombre que trasciende modas. Representa la unión entre la sabiduría ancestral y la modernidad, evocando la figura de una mujer libre, fuerte y sabia.

En definitiva, Aldara no es solo un nombre: es una herencia cultural gallega que sigue brillando con la elegancia y la profundidad de sus raíces.

