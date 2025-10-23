El nombre gallego de niña que pocos conocen en el resto de España y cuyo significado evoca sabiduría y libertad

Procedente del término germánico Aldewara, su uso se remonta a la Edad Media, cuando comenzó a difundirse gracias a una figura venerada en la tradición gallega: Santa Aldara de Galicia, una dama aristocrática del siglo X reconocida por su sabiduría y generosidad. A ella se atribuye la adaptación de este nombre al gallego y su consolidación en provincias como A Coruña y Pontevedra, donde aún hoy se mantiene como uno de los más representativos de la región.