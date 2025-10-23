La ruta secreta de Cantabria: un pequeño pueblo esconde cascadas mágicas, bosques de hayas y una calma única

En el interior de Cantabria, lejos de los circuitos turísticos más conocidos, se encuentra Lamiña, una pequeña aldea perteneciente al municipio de Ruente, en pleno Parque Natural Saja-Besaya, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Apenas unas cuantas construcciones de piedra y senderos silenciosos conforman este rincón montañés, donde el tiempo parece haberse detenido y la vida conserva el ritmo pausado de antaño.
Desde aquí parte una de las rutas de senderismo más sorprendentes del norte de España. El camino, perfectamente señalizado, se interna poco a poco en un paisaje de prados abiertos y bosques de hayas cubiertos de musgo. El sonido del río Cambillas guía al caminante hasta las Cascadas de Lamiña, también conocidas como Cascadas de Úrsula, un conjunto de saltos de agua escondidos entre la vegetación que parecen sacados de un cuento.
El recorrido, de unos 7 a 8 kilómetros ida y vuelta, se completa en tres o cuatro horas y tiene un desnivel de apenas 100 metros, lo que lo convierte en un paseo ideal para familias y amantes de la naturaleza.
Dos caminos hacia un mismo paraíso natural
Existen dos accesos principales para llegar a las cascadas: desde el propio pueblo de Lamiña o desde la cercana Barcenillas. En ambos casos, el itinerario está bien balizado y ofrece paisajes de una belleza serena. Desde Barcenillas, el sendero discurre paralelo al arroyo, entre robles, castaños y hayas, cruzando pequeños puentes naturales formados por árboles caídos.
Durante el trayecto, es común avistar petirrojos, pinzones o pájaros carpinteros, e incluso corzos y jabalíes al amanecer. En primavera, el bosque se llena de vida y tonos verdes intensos; en otoño, el hayedo se tiñe de dorados y ocres, convirtiendo el paseo en un auténtico espectáculo visual.
Cómo llegar y qué ver cerca
Llegar hasta Lamiña es sencillo. Solo hay que tomar la A-8 (Autovía del Cantábrico) hasta la salida de Cabezón de la Sal, continuar por la CA-180 en dirección a Reinosa, y atravesar Carrejo, Ucieda y Ruente. Desde allí, un desvío bien señalizado conduce directamente a la aldea.
Para quienes prefieran iniciar la ruta desde Barcenillas, basta con continuar unos kilómetros más por la misma carretera. En los alrededores, merece la pena visitar la Fuentona de Ruente, un manantial natural de aguas cristalinas, y la Ermita de San Fructuoso, vestigio medieval del antiguo monasterio visigodo que dio origen al pueblo. Son paradas ideales para completar un día de naturaleza y silencio.
Un rincón donde el tiempo se detiene
Caminar hasta las Cascadas de Lamiña es mucho más que hacer senderismo: es sumergirse en un paisaje que respira calma y autenticidad. Entre el rumor del agua, el canto de los pájaros y la sombra de los árboles, el visitante descubre por qué esta pequeña aldea del norte sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Cantabria.
Datos prácticos:
Ubicación: Lamiña y Barcenillas (municipio de Ruente, Cantabria)
Distancia total: 7-8 km (ida y vuelta)
Duración: 3-4 horas aproximadamente
Dificultad: Baja, apta para familias
Desnivel: 100 metros
Tipo de recorrido: Circular o lineal, según punto de inicio
Época recomendada: Todo el año, especialmente primavera y otoño
Puntos de interés: Cascadas de Lamiña, Ermita de San Fructuoso, Fuentona de Ruente