La ruta secreta de Cantabria: un pequeño pueblo esconde cascadas mágicas, bosques de hayas y una calma única

Desde aquí parte una de las rutas de senderismo más sorprendentes del norte de España. El camino, perfectamente señalizado, se interna poco a poco en un paisaje de prados abiertos y bosques de hayas cubiertos de musgo. El sonido del río Cambillas guía al caminante hasta las Cascadas de Lamiña, también conocidas como Cascadas de Úrsula, un conjunto de saltos de agua escondidos entre la vegetación que parecen sacados de un cuento.