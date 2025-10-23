La joya silenciosa de Andalucía que supera récords de la Unesco y brilla en otoño

Córdoba en otoño: la elegancia de lo discreto

Lejos del bullicio del verano, Córdoba invita en otoño a dejarse llevar sin planes. Las calles vuelven a ser de los vecinos, la luz acaricia los muros y el silencio tiene otro sonido. Discreta, luminosa y serena, la ciudad demuestra que no necesita compararse con Sevilla ni con Granada para brillar: Córdoba sigue siendo la joya silenciosa de Andalucía, un lugar que impresiona sin querer, que enamora sin esfuerzo y que, una vez visitado, nunca se olvida.