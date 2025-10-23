Secciones
RoRo se convierte en la ganadora del ‘Premio GenZ del Año by Kaiku Caffé Latte’ en los GenZ Awards 2025

La creadora de contenido se impone a Carlos Peguer, Sofía Hamela, Carlota Marañón y Marina Barrial en una gala que celebra el talento y la energía de la generación Z.

Hace 1 Hs

La creadora de contenido RoRo ha sido elegida como ganadora del ‘Premio GenZ del Año by Kaiku Caffé Latte’ en la tercera edición de los GenZ Awards 2025, un reconocimiento que celebra a los mejores creadores de contenido de la generación Z.

El premio, patrocinado por Kaiku Caffé Latte, reconoce la autenticidad, creatividad e influencia positiva de los jóvenes creadores que inspiran a su comunidad digital. RoRo se impuso a un grupo de nominados integrado por Carlos Peguer, Sofía Hamela, Carlota Marañón y Marina Barrial, gracias a la votación del público.

RoRo dedica su premio a su audiencia y a su equipo

Durante su discurso, RoRo mostró su característico sentido del humor:

“La cosa de mis discursos es que siempre acabo diciendo lo mismo, así que no sé si pensáis que los hago con ChatGPT o no”, bromeó entre risas.

La influencer aprovechó el momento para agradecer el apoyo de su comunidad, así como a las personas que la acompañan en su carrera:

“Muchísimas gracias a todos, a mi audiencia, a la gente que me rodea, a las marcas, a mi agencia —que son los mejores— y a mi novio, que es la luz de mi vida, el chico más guapo del mundo. Te quiero.”

RoRo también quiso compartir su reconocimiento con todos los que la han apoyado desde sus comienzos:

“Supongo que este premio no es solo mío, sino nuestro.”

 Kaiku Caffé Latte y su vínculo con la generación Z

El Premio GenZ del Año by Kaiku Caffé Latte refleja la conexión de la marca con la generación Z, una audiencia joven, dinámica y creativa. La compañía lleva años acompañando a los jóvenes en su día a día con su icónico formato de café frío “on the go”, bajo el lema #SiempreReady.

Kaiku Caffé Latte ofrece diferentes variedades y sabores para adaptarse a cada persona, apostando por productos de calidad que representan el ritmo y la energía de esta generación.

Los GenZ Awards 2025: el reconocimiento al talento joven

Los GenZ Awards se consolidan como uno de los eventos más destacados del panorama digital en España, premiando a los creadores más influyentes en distintas categorías relacionadas con el entretenimiento, la moda, la sostenibilidad y la comunicación en redes sociales.

Con este reconocimiento, RoRo se consagra como una de las voces más representativas del talento joven español, reafirmando su papel dentro de la nueva generación de creadores digitales.

