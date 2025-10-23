De Madrid al mundo: Aitana vende su casa y se prepara para conquistar Latinoamérica y España con su gira

Aitana Ocaña atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera. Mientras su música traspasa fronteras y su imagen crece como ícono global, la cantante ha cerrado una de las operaciones más comentadas del año: la venta de su casa en Dehesa de la Villa, Madrid, por más de un millón de euros.
La vivienda, un chalet de tres plantas situado en una de las zonas más exclusivas del noroeste madrileño, fue su refugio durante los años que compartió con el actor Miguel Bernardeau. La artista la había adquirido en 2020, con 270 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 330, dos terrazas y un jardín privado. Tras una reforma integral, Aitana convirtió el espacio en un hogar luminoso y funcional, muy en línea con su estilo personal.
Según fuentes cercanas, la venta simboliza el cierre de un ciclo vital y profesional. La propiedad acompañó a la cantante desde su salto a la fama tras Operación Triunfo 2017 hasta su actual etapa de madurez y proyección internacional. Ahora, el cambio responde tanto a una reorganización patrimonial como a un nuevo enfoque de vida, centrado en su carrera y en su bienestar personal.
Un fenómeno de masas con “Cuarto Azul World Tour”
La venta coincide con un hito profesional: el lanzamiento de la gira internacional Cuarto Azul World Tour 2026, que recorrerá España y Latinoamérica. La preventa, iniciada el 20 de octubre, fue un auténtico fenómeno. En minutos, las primeras fechas colgaron el cartel de “entradas agotadas”, pese a los problemas iniciales por la caída de los servidores de Amazon, que afectó a varios artistas.
Las entradas, con precios entre 50 y 140 euros, vuelan en todas las plataformas. Aitana actuará en Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona y Bilbao, además de visitar países como Argentina y México. Tras llenar el Estadio Metropolitano y el Lluís Companys este mismo año, la cantante reafirma su liderazgo en el pop español y su creciente éxito internacional.
“Metamorfosis”: su lado más íntimo
El crecimiento de Aitana no solo se mide en cifras. En marzo de 2025 estrenó en Netflix su docuserie “Aitana: Metamorfosis”, dirigida por Chloé Wallace, que ofrece un retrato íntimo y honesto de su vida. Disponible en más de 190 países, la producción muestra a la artista enfrentándose al éxito, la presión mediática y la búsqueda de autenticidad.
El documental, aclamado por su tono humano, consolida a Aitana como una figura consciente y sensible dentro de la industria musical, capaz de equilibrar vulnerabilidad y fortaleza.
Amor y equilibrio con Plex
En lo personal, Aitana también vive un momento de estabilidad junto a Daniel Alonso (Plex), su actual pareja. Tras meses de rumores, ambos confirmaron su relación en julio de 2025, compartiendo fotos desde Ibiza. Desde entonces, se les ha visto juntos en vacaciones en Bali, en conciertos y eventos públicos, mostrando una relación sólida y alejada del ruido mediático.
Una nueva etapa de madurez y proyección global
A sus 26 años, Aitana cierra la etapa que simbolizaba su hogar madrileño para abrir otra llena de proyectos y retos. Con Cuarto Azul consolidado como uno de los álbumes más exitosos del año, una gira mundial en marcha y una imagen cada vez más internacional, la catalana demuestra que su evolución va más allá de la música.
Entre logros profesionales, estabilidad personal y decisiones estratégicas, Aitana inicia un nuevo capítulo en su vida, reafirmándose como una de las artistas más influyentes, rentables y queridas del panorama musical español.