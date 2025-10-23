De Madrid al mundo: Aitana vende su casa y se prepara para conquistar Latinoamérica y España con su gira

La vivienda, un chalet de tres plantas situado en una de las zonas más exclusivas del noroeste madrileño, fue su refugio durante los años que compartió con el actor Miguel Bernardeau. La artista la había adquirido en 2020, con 270 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 330, dos terrazas y un jardín privado. Tras una reforma integral, Aitana convirtió el espacio en un hogar luminoso y funcional, muy en línea con su estilo personal.