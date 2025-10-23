Secciones
Nuevas ofertas de empleo para trabajar en Lidl: más de 170 vacantes disponibles en toda España

La cadena de supermercados busca reforzar su plantilla con contratos indefinidos y jornadas flexibles en tiendas, plataformas logísticas y oficinas.

Hace 1 Hs

Lidl continúa ampliando su plantilla en España y ha publicado más de 177 ofertas de empleo activas en su portal oficial. La compañía busca nuevos profesionales para incorporarse a tiendas, centros logísticos y oficinas, ofreciendo contratos indefinidos o temporales, así como jornadas completas y parciales.

El grupo alemán, con una de las redes de supermercados más consolidadas del país, destaca por ofrecer formación adaptada a cada puesto, oportunidades de crecimiento interno y condiciones laborales competitivas.

Puestos disponibles en Lidl: de cajeros a personal logístico

Entre las últimas vacantes publicadas por Lidl en su portal de empleo destacan los puestos de cajero/a – reponedor/a, uno de los más demandados en la cadena.

Algunas de las ofertas actuales incluyen:

Cajero/a - Reponedor/a (25 h/semana) en Sant Joan d’Alacant

Cajero/a - Reponedor/a (25 h/semana) en Novelda

Cajero/a - Reponedor/a (30 h/semana) en Vitoria-Gasteiz

Cajero/a - Reponedor/a (30 h/semana) en Santa Coloma de Farners

Cajero/a - Reponedor/a (40 h/semana) en Inca (Mallorca)

Además, Lidl mantiene abiertas otras vacantes en plataformas logísticas, puestos administrativos y áreas técnicas, con opciones tanto para perfiles con experiencia como para personas que buscan su primer empleo en el sector retail.

Requisitos y condiciones laborales

Lidl busca profesionales dinámicos y con orientación al cliente, valorando la experiencia previa en comercio o atención al público, aunque no siempre es indispensable. La compañía ofrece formación inicial remunerada, estabilidad laboral y salarios por encima del convenio sectorial.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Lidl

Las personas interesadas en trabajar en Lidl pueden consultar todas las vacantes disponibles y enviar su currículum online a través del portal oficial de empleo de Lidl.

El proceso es sencillo:

Acceder al Portal de Empleo de Lidl

.Seleccionar la oferta deseada según la provincia o tipo de puesto.

Completar el formulario y subir el CV actualizado.

También se puede seguir un video tutorial disponible en la web, que explica paso a paso cómo inscribirse correctamente en cada oferta.

