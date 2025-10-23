“Anatomía de un instante”: la miniserie de Movistar Plus+ que revive el golpe de Estado del 23-F con David Lorente como Antonio Tejero

Uno de los papeles más llamativos es el del teniente coronel Antonio Tejero, interpretado por David Lorente, conocido por su trabajo en Amar es para siempre, No me gusta conducir y 4 estrellas. El actor da vida al guardia civil que irrumpió en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 al grito de “¡Quieto todo el mundo!”, durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, en lo que se convertiría en una de las imágenes más icónicas de la historia reciente española.