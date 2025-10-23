Secciones
“Anatomía de un instante”: la miniserie de Movistar Plus+ que revive el golpe de Estado del 23-F con David Lorente como Antonio Tejero

La nueva producción dirigida por Alberto Rodríguez y basada en la novela de Javier Cercas se estrena el 20 de noviembre, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco.

Hace 1 Hs

La actualidad ha querido cruzar ficción y realidad. Mientras España vuelve a hablar del 23-F tras la muerte de Antonio Tejero este jueves 23, Movistar Plus+ ultima el estreno de “Anatomía de un instante”, la esperada miniserie que recrea el fallido golpe de Estado de 1981. La producción, adaptación televisiva de la célebre novela de Javier Cercas, llegará a la plataforma el 20 de noviembre, una fecha cargada de simbolismo: ese día se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco y del inicio de la transición democrática en España.

Dirigida por Alberto Rodríguez (La isla mínima, Modelo 77), la serie consta de cuatro episodios de 50 minutos cada uno, centrados en distintos personajes históricos que fueron clave en aquel momento. Los protagonistas son Álvaro Morte (Dos tumbas), Eduard Fernández (Marco) y Manolo Solo (Una quinta portuguesa), quienes interpretan a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, respectivamente.

Uno de los papeles más llamativos es el del teniente coronel Antonio Tejero, interpretado por David Lorente, conocido por su trabajo en Amar es para siempre, No me gusta conducir y 4 estrellas. El actor da vida al guardia civil que irrumpió en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 al grito de “¡Quieto todo el mundo!”, durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, en lo que se convertiría en una de las imágenes más icónicas de la historia reciente española.

El guion, firmado por Rafael Cobos (El hijo zurdo), Fran Araújo y el propio Rodríguez, adapta el libro de Cercas publicado en 2009, que disecciona el golpe desde una perspectiva más humana y política que épica. “Anatomía de un instante” busca ir más allá de la recreación histórica para analizar el coraje y las contradicciones de los protagonistas de aquella jornada que puso a prueba la joven democracia española.

El reparto lo completan Óscar de la Fuente como Jaime Milans del Bosch, Juanma Navas como Alfonso Armada y Miki Esparbé como el rey Juan Carlos I, tres figuras esenciales en los acontecimientos del 23-F.

La serie reconstruye con minuciosidad uno de los momentos más decisivos del siglo XX en España: el instante en que, mientras los disparos resonaban en el Congreso, solo tres hombres —Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado— se mantuvieron firmes en sus escaños. Un gesto que, como señala Cercas en su obra, definió el verdadero significado de la democracia española.

Con “Anatomía de un instante”, Movistar Plus+ propone un viaje al corazón de la historia reciente del país, combinando rigor histórico, tensión narrativa y una mirada profundamente humana sobre el miedo, el poder y el valor civil. Su estreno, el próximo 20 de noviembre, promete convertirse en uno de los grandes eventos televisivos del año.

