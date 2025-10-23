Secciones
Muere Antonio Tejero, el guardia civil español que protagonizó el fallido golpe de Estado del 23-F

El teniente coronel de la Guardia Civil, célebre por irrumpir armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo en 1981, falleció en Valencia a los 93 años.

MURIÓ A LOS 93 AÑOS. Antonio Tejero, en una imagen de archivo de 2019. FOTO/ Europa Press. MURIÓ A LOS 93 AÑOS. Antonio Tejero, en una imagen de archivo de 2019. FOTO/ Europa Press.
Hace 1 Hs

Antonio Tejero Molina, el teniente coronel de la Guardia Civil que encabezó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto este jueves en Valencia a los 93 años. Su figura quedó marcada en la historia de España por aquel episodio en el que, al grito de “¡Quieto todo el mundo!”, irrumpió armado en el Congreso de los Diputados junto a unos 200 guardias civiles durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Aquel intento de sublevación militar, que duró casi 18 horas, culminó a las 10 de la mañana del 24 de febrero, cuando Tejero se entregó tras fracasar la intentona golpista. Por estos hechos, fue condenado por rebelión militar a treinta años de prisión, aunque solo cumplió quince. En 1996 obtuvo la libertad, tras pasar por varias cárceles militares.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero ingresó muy joven en la Guardia Civil. A los 19 años se formó en la Academia General Militar de Zaragoza, y en 1955 fue ascendido a teniente. Tres años después obtuvo el grado de capitán, y en 1963 fue nombrado comandante, con destinos en Las Palmas de Gran Canaria y Badajoz.

En 1974 alcanzó el rango de teniente coronel y fue destinado al País Vasco, concretamente a Guipúzcoa, en plena época de conflictividad por la actividad de ETA. Antes del 23-F, Tejero ya había sido procesado por su participación en la llamada Operación Galaxia, una intentona golpista gestada en 1978. El plan consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando un viaje oficial del Rey Juan Carlos I a México. El complot fue desarticulado antes de llevarse a cabo, y Tejero fue condenado a siete meses de cárcel, pena que no interrumpió su carrera dentro del Instituto Armado.

Tras su salida de prisión en 1996 y su expulsión de la Guardia Civil, Tejero se retiró de la vida pública y se instaló junto a su familia en Torre del Mar (Málaga), aunque años más tarde se trasladó a Valencia, donde finalmente falleció.

Casado con Carmen Díez Pereira, hija de un guardia civil, fue padre de tres hijos y tres hijas. Su última aparición pública se produjo en 2019, cuando acudió por sorpresa al cementerio de Mingorrubio durante la reinhumación de los restos de Francisco Franco. Su presencia generó un gran revuelo: fue recibido entre aplausos y vítores por algunos asistentes y se enfrentó a la prensa en medio de la conmoción del acto.

Con su muerte, desaparece una de las figuras más controvertidas de la reciente historia de España, recordado como el rostro visible de uno de los episodios más tensos de la joven democracia española: el golpe de Estado del 23-F, que puso a prueba la solidez institucional del país apenas seis años después del fin del franquismo.

