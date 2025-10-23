Muere Antonio Tejero, el guardia civil español que protagonizó el fallido golpe de Estado del 23-F

En 1974 alcanzó el rango de teniente coronel y fue destinado al País Vasco, concretamente a Guipúzcoa, en plena época de conflictividad por la actividad de ETA. Antes del 23-F, Tejero ya había sido procesado por su participación en la llamada Operación Galaxia, una intentona golpista gestada en 1978. El plan consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando un viaje oficial del Rey Juan Carlos I a México. El complot fue desarticulado antes de llevarse a cabo, y Tejero fue condenado a siete meses de cárcel, pena que no interrumpió su carrera dentro del Instituto Armado.