Secciones
Mundo

Entradas para los conciertos de Aitana: colapso en la web, ciudades agotadas y precios del 'Cuarto Azul World Tour'

Las entradas para la nueva gira mundial de Aitana se agotan en minutos en varias ciudades de España y provocan colas virtuales y errores en la web.

Entradas para los conciertos de Aitana: colapso en la web, ciudades agotadas y precios del 'Cuarto Azul World Tour'
Hace 1 Hs

El regreso de Aitana Ocaña a los escenarios está causando auténtico furor. Su nueva gira, titulada ‘Cuarto Azul World Tour’, ha puesto a prueba la paciencia de miles de fans, con largas colas virtuales, errores en la web y entradas agotadas en varias ciudades apenas horas después de salir a la venta.

La artista catalana anunció recientemente las fechas de su gira mundial 2026, que incluirá paradas en España, Latinoamérica, Europa y Norteamérica, bajo el lema: “Una nueva gira, una nueva era”.

Colapso en la web durante la venta de entradas

La venta de entradas para los conciertos de Aitana en España se abrió este 20 de octubre con preventas exclusivas para titulares de la tarjeta Aitana de SMUSIC y clientes Santander. Sin embargo, muchos usuarios reportaron errores en la página oficial, con mensajes como “404 Not Found”, además de esperas prolongadas para acceder a la compra.

En redes sociales, numerosos fans compartieron su frustración al no poder completar la operación o encontrar entradas agotadas en cuestión de minutos, especialmente para las fechas en Madrid, Valencia, Murcia, A Coruña y Úbeda.

Fechas confirmadas de la gira ‘Cuarto Azul World Tour’ en España

Hasta el momento, Aitana ha confirmado 16 conciertos en España para 2026, aunque no se descarta que se añadan nuevas fechas próximamente. El tour comenzará el 9 de mayo en Roquetas de Mar y finalizará el 18 de septiembre en Bilbao.

Fechas y ciudades de los conciertos de Aitana en España:

9 mayo – Roquetas de Mar

15 mayo – Murcia (SOLD OUT)

22 mayo – Valencia (SOLD OUT)

29 mayo – Albacete

5 junio – Sevilla

12 y 13 junio – Mallorca Live

19 junio – Fuengirola

26 junio – Avilés

4 julio – Granca Live Fest

10 julio – Zaragoza

12 julio – Cádiz

18 julio – Úbeda (SOLD OUT)

22 julio – A Coruña (SOLD OUT)

4 y 5 septiembre – Barcelona

11 y 12 septiembre – Madrid (SOLD OUT)

18 septiembre – Bilbao

Venta de entradas: fechas y preventas

20 octubre: inicio de preventa exclusiva con tarjeta Aitana (SMUSIC).

20 octubre (12:00h): preventa para clientes Santander.

22 octubre (09:49h): cierre de preventas.

23 octubre (12:00h): inicio de venta general para todo el público en la web oficial de Aitana.

Precios de las entradas para Aitana 2026

Los precios varían según la ciudad y el tipo de entrada, con opciones desde 50 hasta 140 euros, incluyendo paquetes VIP y zonas Premium.

Listado de precios orientativos:

Early Entry Front Stage: 140 €

Front Stage: 110 €

Early Entry Pista General: 75 €

Pista General: 59 €

Ticket Premium: 120 €

Grada 1: 85 €

Grada 2: 70 €

Grada 3: 64 €

Grada 4: 50 €

Movilidad Reducida / Acompañante: 50 €

Una gira global con paradas en España, Europa y América

Tras el éxito de su anterior Metamorfosis Season, Aitana inicia una nueva etapa artística con el Cuarto Azul World Tour. Además de España, la cantante recorrerá Latinoamérica, Europa y Norteamérica, consolidando su proyección internacional y su posición como una de las artistas pop más influyentes de la actualidad.

Temas EspañaAitana Bonmatí
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

El restaurante con la Estrella Michelin más antigua de Madrid: cambió de nombre y ofrece un menú de 290 euros

El restaurante con la Estrella Michelin más antigua de Madrid: cambió de nombre y ofrece un menú de 290 euros

La borrasca Benjamin activa alertas en casi toda España: las zonas más afectadas

La borrasca Benjamin activa alertas en casi toda España: las zonas más afectadas

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
2

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
3

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?
4

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
5

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
6

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Comentarios