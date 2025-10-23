Entradas para los conciertos de Aitana: colapso en la web, ciudades agotadas y precios del 'Cuarto Azul World Tour'

Colapso en la web durante la venta de entradas

La venta de entradas para los conciertos de Aitana en España se abrió este 20 de octubre con preventas exclusivas para titulares de la tarjeta Aitana de SMUSIC y clientes Santander. Sin embargo, muchos usuarios reportaron errores en la página oficial, con mensajes como “404 Not Found”, además de esperas prolongadas para acceder a la compra.