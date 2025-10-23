Entradas para los conciertos de Aitana: colapso en la web, ciudades agotadas y precios del 'Cuarto Azul World Tour'

El regreso de Aitana Ocaña a los escenarios está causando auténtico furor. Su nueva gira, titulada ‘Cuarto Azul World Tour’, ha puesto a prueba la paciencia de miles de fans, con largas colas virtuales, errores en la web y entradas agotadas en varias ciudades apenas horas después de salir a la venta.
La artista catalana anunció recientemente las fechas de su gira mundial 2026, que incluirá paradas en España, Latinoamérica, Europa y Norteamérica, bajo el lema: “Una nueva gira, una nueva era”.
Colapso en la web durante la venta de entradas
La venta de entradas para los conciertos de Aitana en España se abrió este 20 de octubre con preventas exclusivas para titulares de la tarjeta Aitana de SMUSIC y clientes Santander. Sin embargo, muchos usuarios reportaron errores en la página oficial, con mensajes como “404 Not Found”, además de esperas prolongadas para acceder a la compra.
En redes sociales, numerosos fans compartieron su frustración al no poder completar la operación o encontrar entradas agotadas en cuestión de minutos, especialmente para las fechas en Madrid, Valencia, Murcia, A Coruña y Úbeda.
Fechas confirmadas de la gira ‘Cuarto Azul World Tour’ en España
Hasta el momento, Aitana ha confirmado 16 conciertos en España para 2026, aunque no se descarta que se añadan nuevas fechas próximamente. El tour comenzará el 9 de mayo en Roquetas de Mar y finalizará el 18 de septiembre en Bilbao.
Fechas y ciudades de los conciertos de Aitana en España:
9 mayo – Roquetas de Mar
15 mayo – Murcia (SOLD OUT)
22 mayo – Valencia (SOLD OUT)
29 mayo – Albacete
5 junio – Sevilla
12 y 13 junio – Mallorca Live
19 junio – Fuengirola
26 junio – Avilés
4 julio – Granca Live Fest
10 julio – Zaragoza
12 julio – Cádiz
18 julio – Úbeda (SOLD OUT)
22 julio – A Coruña (SOLD OUT)
4 y 5 septiembre – Barcelona
11 y 12 septiembre – Madrid (SOLD OUT)
18 septiembre – Bilbao
Venta de entradas: fechas y preventas
20 octubre: inicio de preventa exclusiva con tarjeta Aitana (SMUSIC).
20 octubre (12:00h): preventa para clientes Santander.
22 octubre (09:49h): cierre de preventas.
23 octubre (12:00h): inicio de venta general para todo el público en la web oficial de Aitana.
Precios de las entradas para Aitana 2026
Los precios varían según la ciudad y el tipo de entrada, con opciones desde 50 hasta 140 euros, incluyendo paquetes VIP y zonas Premium.
Listado de precios orientativos:
Early Entry Front Stage: 140 €
Front Stage: 110 €
Early Entry Pista General: 75 €
Pista General: 59 €
Ticket Premium: 120 €
Grada 1: 85 €
Grada 2: 70 €
Grada 3: 64 €
Grada 4: 50 €
Movilidad Reducida / Acompañante: 50 €
Una gira global con paradas en España, Europa y América
Tras el éxito de su anterior Metamorfosis Season, Aitana inicia una nueva etapa artística con el Cuarto Azul World Tour. Además de España, la cantante recorrerá Latinoamérica, Europa y Norteamérica, consolidando su proyección internacional y su posición como una de las artistas pop más influyentes de la actualidad.