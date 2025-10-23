Secciones
Mundo

La borrasca Benjamin activa alertas en casi toda España: las zonas más afectadas

Alerta roja por lluvias, vientos fuertes y olas de hasta 8 metros en 34 provincias.

La borrasca Benjamin activa alertas en casi toda España: las zonas más afectadas
Hace 2 Hs

La borrasca Benjamin ha llegado a España y ha puesto en alerta a casi todo el país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves hay avisos activos en 34 provincias por lluvias intensas, rachas de viento de hasta 100 km/h y un fuerte oleaje que afecta principalmente al norte peninsular.

Las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria se encuentran en alerta roja debido a un temporal marítimo extremo, con mar combinada del noroeste de entre 7 y 8 metros y vientos del oeste o noroeste de hasta 88 km/h.

Lluvias generalizadas y descenso de temperaturas

El frente frío asociado a la borrasca Benjamin dejará precipitaciones en buena parte del tercio norte, especialmente en Galicia y el Cantábrico, aunque tenderán a remitir a lo largo del día.

En el resto del país predominarán los cielos nubosos con algunos claros en el sur y la zona mediterránea. Las temperaturas bajarán en la mitad norte y subirán ligeramente en el sur, con heladas débiles en zonas del Pirineo, según la Aemet.

Un fin de semana marcado por la inestabilidad

A partir del viernes, la situación meteorológica se complicará aún más. El meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, advierte que el río de humedad procedente del Atlántico continuará afectando al país, favoreciendo nuevas precipitaciones en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Este flujo de aire húmedo interactuará con una vaguada asociada al chorro polar, lo que reactivará las lluvias a medida que el sistema avance hacia el este. Según Biener, parte de esta onda podría desgajarse formando una DANA o borrasca fría, que afectaría a la Península la próxima semana.

Zonas más afectadas el sábado

Entre el viernes y el sábado, el río atmosférico y la vaguada atlántica coincidirán sobre la Península, generando precipitaciones intensas y localmente tormentosas en amplias zonas del centro y norte.

El sábado se esperan lluvias persistentes en Castilla y León, La Rioja, Guadalajara, Madrid, Cataluña y Aragón, así como aguaceros en Navarra, Galicia y el Sistema Ibérico. En el resto del territorio, los chubascos serán más aislados, aunque no se descartan tormentas puntuales.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El pueblo de Cataluña donde nació Rosalía: raíces familiares, legado industrial y más de 150 fábricas históricas

El pueblo de Cataluña donde nació Rosalía: raíces familiares, legado industrial y más de 150 fábricas históricas

Una borrasca atlántica traerá lluvias a casi toda España, pero el frío aún tendrá que esperar

Una borrasca atlántica traerá lluvias a casi toda España, pero el frío aún tendrá que esperar

Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

El restaurante con la Estrella Michelin más antigua de Madrid: cambió de nombre y ofrece un menú de 290 euros

El restaurante con la Estrella Michelin más antigua de Madrid: cambió de nombre y ofrece un menú de 290 euros

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
2

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
3

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?
4

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
5

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
6

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Comentarios