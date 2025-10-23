La borrasca Benjamin activa alertas en casi toda España: las zonas más afectadas

La borrasca Benjamin ha llegado a España y ha puesto en alerta a casi todo el país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves hay avisos activos en 34 provincias por lluvias intensas, rachas de viento de hasta 100 km/h y un fuerte oleaje que afecta principalmente al norte peninsular.
Las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria se encuentran en alerta roja debido a un temporal marítimo extremo, con mar combinada del noroeste de entre 7 y 8 metros y vientos del oeste o noroeste de hasta 88 km/h.
Lluvias generalizadas y descenso de temperaturas
El frente frío asociado a la borrasca Benjamin dejará precipitaciones en buena parte del tercio norte, especialmente en Galicia y el Cantábrico, aunque tenderán a remitir a lo largo del día.
En el resto del país predominarán los cielos nubosos con algunos claros en el sur y la zona mediterránea. Las temperaturas bajarán en la mitad norte y subirán ligeramente en el sur, con heladas débiles en zonas del Pirineo, según la Aemet.
Un fin de semana marcado por la inestabilidad
A partir del viernes, la situación meteorológica se complicará aún más. El meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, advierte que el río de humedad procedente del Atlántico continuará afectando al país, favoreciendo nuevas precipitaciones en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Este flujo de aire húmedo interactuará con una vaguada asociada al chorro polar, lo que reactivará las lluvias a medida que el sistema avance hacia el este. Según Biener, parte de esta onda podría desgajarse formando una DANA o borrasca fría, que afectaría a la Península la próxima semana.
Zonas más afectadas el sábado
Entre el viernes y el sábado, el río atmosférico y la vaguada atlántica coincidirán sobre la Península, generando precipitaciones intensas y localmente tormentosas en amplias zonas del centro y norte.
El sábado se esperan lluvias persistentes en Castilla y León, La Rioja, Guadalajara, Madrid, Cataluña y Aragón, así como aguaceros en Navarra, Galicia y el Sistema Ibérico. En el resto del territorio, los chubascos serán más aislados, aunque no se descartan tormentas puntuales.