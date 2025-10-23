Vuelve el frío y la lluvia a la Región Metropolitana de Chile: ¿a partir de cuándo y en qué comunas?

Un cambio radical se cierne sobre la Región Metropolitana de Chile y pondrá fin al ambiente plenamente veraniego que superó los 30° en múltiples comunas. La volátil naturaleza de la primavera en la zona central se hará sentir con la llegada de un escenario más fresco y variable, anticipado por los modelos meteorológicos.
A partir del jueves 23 se iniciará una marcada transición hacia condiciones inestables, que alcanzarán su clímax el viernes 24 debido al paso de un área de vaguada en altura. Este fenómeno impulsará un cambio en la masa de aire, resultando en un notorio descenso de las temperaturas de varios grados.
El sistema generará el desarrollo de nubosidad, incremento de la humedad, rachas de viento y la probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la Región Metropolitana. En el centro de Santiago, las máximas se prevén en apenas 21°, un contraste significativo con los registros previos.
Clima en la RM de Chile: ¿cómo sigue el fin de semana?
Durante el sábado 25, el aire fresco aún dominará gran parte de la Región Metropolitana, manteniendo las temperaturas en valores moderados. En Quinta Normal, las máximas se situarían en torno a los 23 °C, mientras que en comunas del norte regional —como Lampa y Tiltil— los registros podrían ser ligeramente superiores, con un ambiente más templado hacia la tarde.
El domingo 26, en cambio, se perfila con un panorama completamente distinto. Con el paso de la masa de aire frío hacia territorio argentino, se prevé un repunte térmico significativo sobre la zona central. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 27 °C en sectores del valle central, dando paso nuevamente a condiciones más cálidas y estables.