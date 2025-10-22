De la sospecha de trata al alivio: así se cerró la búsqueda de Paola Mariana Lens en Mallorca

El caso de Paola Mariana Lens, la joven argentina cuya familia había perdido contacto durante más de una semana en Mallorca, llegó a su fin con una breve pero contundente verificación.

Este miércoles, la mujer de 26 años se presentó por sus propios medios en la sede central de la Policía Nacional de España en Palma, mostró su documentación y confirmó que estaba en perfecto estado.