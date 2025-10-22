Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Hoy, con la cinta en el brazo y la serenidad de quien ya conoce los caminos del fútbol, es el alma del grupo. “Esto es histórico para el club. Este torneo le da la posibilidad a muchos chicos de la zona, que por primera vez vivirán una experiencia así”, dice con orgullo. “Tenemos grandes expectativas. Sabemos que enfrentaremos a equipos con historia, como San Pablo y San Antonio, pero queremos mostrarnos; dejar en alto a Trancas y hacer un buen papel. No será sencillo, pero nos sobran ganas”, agrega.