Un paisaje que parece de otro planeta: cómo son los Geysers del Tatio, una de las joyas naturales más impactantes de Chile

En pleno altiplano andino de Chile, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar y a 90 kilómetros de San Pedro de Atacama, se encuentra uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del país: los Geysers del Tatio. Este campo geotérmico, donde el vapor y el agua brotan con fuerza desde las entrañas de la Tierra, ofrece un paisaje que parece sacado de otro planeta.
Con más de 80 géiseres activos, es el tercer grupo más grande del mundo y el más alto del planeta. El momento más impresionante ocurre al amanecer, cuando las bajas temperaturas del altiplano hacen visibles las columnas de vapor que se elevan hacia el cielo. Rodeado por montañas, volcanes y una atmósfera de silencio absoluto, el Tatio combina misterio, energía natural y una belleza única que fascina tanto a científicos como a turistas de todo el mundo.
Qué son los Geysers del Tatio, una de las joyas imperdibles de Chile
El Tatio es un campo geotérmico ubicado en la cordillera de los Andes, considerado el más alto del mundo y el tercero más grande del planeta, después de Yellowstone en Estados Unidos y Kronotski en Rusia. En sus 10 kilómetros cuadrados se concentran más de 80 géiseres activos, además de pozas burbujeantes, fumarolas y manantiales termales.
El fenómeno ocurre cuando aguas subterráneas infiltradas en rocas volcánicas se calientan por el magma y ascienden hacia la superficie. A esa altitud, el agua hierve a unos 86 °C, escapando en forma de vapor y formando columnas humeantes que pueden alcanzar varios metros de altura.
El nombre “Tatio” proviene del idioma kunza y significa “el abuelo que llora”, aludiendo al agua que brota de la Tierra como lágrimas del altiplano. Este lugar sagrado refleja la conexión ancestral entre la cultura atacameña y la fuerza geológica que modela su entorno.
¿Cómo llegar a los Geysers del Tatio?
Desde San Pedro de Atacama, se puede acceder al campo geotérmico en excursiones organizadas o en vehículo particular por la Ruta B-245. El trayecto dura entre 1 hora y media y 2 horas, y se recomienda salir de madrugada para llegar antes del amanecer, cuando los géiseres alcanzan su máximo esplendor.
El sitio abre generalmente desde las 5:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. La entrada se paga en el acceso al campo geotérmico, y suele incluir guías y zonas seguras de observación.
Cómo es el clima y qué recomendaciones seguir para visitar el sitio
Las temperaturas pueden descender por debajo de los –10 °C al amanecer, por lo que se recomienda ropa térmica, guantes, gorro y calzado cerrado. A lo largo de la mañana, el clima se vuelve más templado, y el contraste térmico puede ser fuerte, especialmente para quienes no están acostumbrados a la altura.