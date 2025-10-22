Secciones
Mundo

Un paisaje que parece de otro planeta: cómo son los Geysers del Tatio, una de las joyas naturales más impactantes de Chile

Este campo geotérmico es un laboratorio vivo de la Tierra, donde el vapor, los minerales y la luz del amanecer se combinan en una escena que mezcla ciencia, energía y belleza natural.

Los Geysers del Tatio es una de las joyas naturales más impactantes de Chile Los Geysers del Tatio es una de las joyas naturales más impactantes de Chile
Hace 2 Hs

En pleno altiplano andino de Chile, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar y a 90 kilómetros de San Pedro de Atacama, se encuentra uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del país: los Geysers del Tatio. Este campo geotérmico, donde el vapor y el agua brotan con fuerza desde las entrañas de la Tierra, ofrece un paisaje que parece sacado de otro planeta. 

La misteriosa flor que crece en el desierto de Atacama sorprende a la ciencia

La misteriosa flor que crece en el desierto de Atacama sorprende a la ciencia

Con más de 80 géiseres activos, es el tercer grupo más grande del mundo y el más alto del planeta. El momento más impresionante ocurre al amanecer, cuando las bajas temperaturas del altiplano hacen visibles las columnas de vapor que se elevan hacia el cielo. Rodeado por montañas, volcanes y una atmósfera de silencio absoluto, el Tatio combina misterio, energía natural y una belleza única que fascina tanto a científicos como a turistas de todo el mundo.

Qué son los Geysers del Tatio, una de las joyas imperdibles de Chile

El Tatio es un campo geotérmico ubicado en la cordillera de los Andes, considerado el más alto del mundo y el tercero más grande del planeta, después de Yellowstone en Estados Unidos y Kronotski en Rusia. En sus 10 kilómetros cuadrados se concentran más de 80 géiseres activos, además de pozas burbujeantes, fumarolas y manantiales termales.

Geysers del Tatio en Chile Geysers del Tatio en Chile

El fenómeno ocurre cuando aguas subterráneas infiltradas en rocas volcánicas se calientan por el magma y ascienden hacia la superficie. A esa altitud, el agua hierve a unos 86 °C, escapando en forma de vapor y formando columnas humeantes que pueden alcanzar varios metros de altura.

El nombre “Tatio” proviene del idioma kunza y significa “el abuelo que llora”, aludiendo al agua que brota de la Tierra como lágrimas del altiplano. Este lugar sagrado refleja la conexión ancestral entre la cultura atacameña y la fuerza geológica que modela su entorno.

¿Cómo llegar a los Geysers del Tatio?

Desde San Pedro de Atacama, se puede acceder al campo geotérmico en excursiones organizadas o en vehículo particular por la Ruta B-245. El trayecto dura entre 1 hora y media y 2 horas, y se recomienda salir de madrugada para llegar antes del amanecer, cuando los géiseres alcanzan su máximo esplendor.

El sitio abre generalmente desde las 5:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. La entrada se paga en el acceso al campo geotérmico, y suele incluir guías y zonas seguras de observación.

Cómo es el clima y qué recomendaciones seguir para visitar el sitio

Las temperaturas pueden descender por debajo de los –10 °C al amanecer, por lo que se recomienda ropa térmica, guantes, gorro y calzado cerrado. A lo largo de la mañana, el clima se vuelve más templado, y el contraste térmico puede ser fuerte, especialmente para quienes no están acostumbrados a la altura.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
4

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
5

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
6

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Más Noticias
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios