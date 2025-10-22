Un paisaje que parece de otro planeta: cómo son los Geysers del Tatio, una de las joyas naturales más impactantes de Chile

Con más de 80 géiseres activos, es el tercer grupo más grande del mundo y el más alto del planeta. El momento más impresionante ocurre al amanecer, cuando las bajas temperaturas del altiplano hacen visibles las columnas de vapor que se elevan hacia el cielo. Rodeado por montañas, volcanes y una atmósfera de silencio absoluto, el Tatio combina misterio, energía natural y una belleza única que fascina tanto a científicos como a turistas de todo el mundo.