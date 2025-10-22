Los 10 programas más vistos de la tv chilena: ¿en qué lugar se ubicó Fiebre de Baile?

Las franjas políticas se posicionaron como los espacios más vistos en la televisión chilena durante la jornada del martes 21 de octubre de 2025, según datos entregados por Kantar Ibope Media.
La franja nocturna encabezó la lista con un alcance de 1,8 millones de personas y un pico de audiencia de 2,4 millones, consolidándose como el contenido más seguido del día. Por su parte, la franja de la tarde alcanzó 1,1 millones de espectadores y llegó a un máximo de 1,5 millones, situándose en el segundo lugar del ranking.
En el tercer puesto se ubicó Reunión de Superados (Mega), que registró 819.000 personas de alcance promedio y un máximo de 1,3 millones.
Más abajo, El jardín de Olvia ocupó el cuarto lugar, con 691.000 televidentes y 909.000 de alcance máximo. En tanto, Aguas de Oro consiguió 675.000 espectadores y un pico de 1,3 millones.
Finalmente, el espacio de competencia Fiebre de Baile alcanzó una audiencia promedio de 602.000 personas y logró un alcance máximo de 1,7 millones, completando así la lista de los programas más vistos del día.
[CL] Buenos dÃas. Estos son los 10 programas con mayor rating en la televisiÃ³n chilena del 21 de octubre de 2025 ð¨ð± pic.twitter.com/iYtkvAPpAS— Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) October 22, 2025