Secciones
Mundo

Los 10 programas más vistos de la tv chilena: ¿en qué lugar se ubicó Fiebre de Baile?

El reality de Chilevisión sigue con datos muy positivos y logró un promedio de 602.000 espectadores, según datos de Kantar Ibope Media.

Los 10 programas más vistos de la tv chilena: ¿en qué lugar se ubicó Fiebre de Baile?
Hace 1 Hs

Las franjas políticas se posicionaron como los espacios más vistos en la televisión chilena durante la jornada del martes 21 de octubre de 2025, según datos entregados por Kantar Ibope Media. 

El rating que logró el gran regreso de “¿Cuánto vale el Show?”: ¿superó a la competencia?

El rating que logró el gran regreso de “¿Cuánto vale el Show?”: ¿superó a la competencia?

La franja nocturna encabezó la lista con un alcance de 1,8 millones de personas y un pico de audiencia de 2,4 millones, consolidándose como el contenido más seguido del día.  Por su parte, la franja de la tarde alcanzó 1,1 millones de espectadores y llegó a un máximo de 1,5 millones, situándose en el segundo lugar del ranking.

En el tercer puesto se ubicó Reunión de Superados (Mega), que registró 819.000 personas de alcance promedio y un máximo de 1,3 millones.

Más abajo, El jardín de Olvia ocupó el cuarto lugar, con 691.000  televidentes y 909.000 de alcance máximo. En tanto, Aguas de Oro consiguió 675.000 espectadores y un pico de 1,3 millones.

Rating: la final del Mundial Sub-20 fue lo más visto del domingo en la televisión chilena

Rating: la final del Mundial Sub-20 fue lo más visto del domingo en la televisión chilena

Finalmente, el espacio de competencia Fiebre de Baile alcanzó una audiencia promedio de 602.000 personas y logró un alcance máximo de 1,7 millones, completando así la lista de los programas más vistos del día.

Temas Santiago de ChileChileCanal 13televisión chilenaMegaChilevisión
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Jara opinó sobre la polémica eliminación de su hijo de Fiebre de Baile: Muy desilusionado

Luis Jara opinó sobre la polémica eliminación de su hijo de "Fiebre de Baile": "Muy desilusionado"

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
2

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
3

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Comentarios