Los 10 programas más vistos de la tv chilena: ¿en qué lugar se ubicó Fiebre de Baile?

La franja nocturna encabezó la lista con un alcance de 1,8 millones de personas y un pico de audiencia de 2,4 millones, consolidándose como el contenido más seguido del día. Por su parte, la franja de la tarde alcanzó 1,1 millones de espectadores y llegó a un máximo de 1,5 millones, situándose en el segundo lugar del ranking.