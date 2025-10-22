Secciones
España permitirá conducir desde los 17 años: todo lo que debes saber sobre el nuevo carnet europeo

El Parlamento Europeo ha aprobado una reforma histórica del permiso de conducir que reduce la edad mínima a 17 años con tutor, amplía la validez del carnet y endurece los exámenes.

Hace 1 Hs

Conducir un coche en España a los 17 años será pronto una realidad. El Parlamento Europeo ha aprobado una reforma histórica del carnet de conducir que introduce cambios profundos en la obtención, validez y control de los permisos en toda la Unión Europea. El objetivo: aumentar la seguridad vial y reducir las casi 20.000 muertes anuales en carretera, avanzando hacia la meta de “cero víctimas mortales para 2050”.

La medida más llamativa es la reducción de la edad mínima para conducir a 17 años, aunque con una condición: durante el primer año, los jóvenes deberán circular siempre acompañados de un conductor experimentado, sin permiso novel y con historial limpio. De esta forma, se busca una transición progresiva y segura hacia la conducción autónoma, permitiendo ganar experiencia en un entorno controlado.

España, como el resto de los países de la UE, tendrá hasta 2029 para aplicar la nueva normativa, que entrará en vigor oficialmente a mediados de noviembre.

Cómo obtener el carnet a los 17 años en España

Para solicitar el nuevo permiso, los jóvenes deberán cumplir con una serie de requisitos específicos:

- Edad mínima: tener al menos 17 años para acceder al permiso de tipo B (turismos).

- Acompañamiento obligatorio: durante el primer año, conducir siempre junto a un adulto con amplia experiencia al volante y sin sanciones recientes.

- Examen teórico y práctico: será necesario aprobar las pruebas habituales, ahora con nuevas preguntas sobre seguridad vial, ángulos muertos, sistemas de asistencia, apertura segura de puertas y riesgos por distracción.

- Reconocimiento médico: se exigirá superar un control de aptitud física y mental.

- Periodo de prueba: los conductores noveles estarán bajo observación durante al menos dos años, con sanciones más estrictas en caso de infracción.

- Formato del carnet: podrá elegirse entre una versión digital (descargable en el móvil) o la tarjeta física tradicional, que se entregará gratuitamente en un plazo máximo de tres semanas.

Más años de validez y carnet digital europeo

Otra de las grandes novedades es que la validez del carnet estándar pasa de 10 a 15 años en toda la Unión Europea. La medida busca unificar normas y reducir trámites administrativos, facilitando la gestión entre países.

Para los mayores de 65 años, cada Estado podrá aplicar controles médicos o cursos de reciclaje más frecuentes y limitar la duración del permiso, garantizando la seguridad al volante.

El nuevo carnet digital europeo, descargable en el móvil, será reconocido en todos los países miembros, aunque seguirá existiendo la versión física para quien la prefiera.

Exámenes más exigentes y sanciones comunes

El proceso formativo también se endurecerá. Las autoescuelas deberán poner especial énfasis en la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios vulnerables, además de concienciar sobre los peligros del uso del móvil al conducir.

Asimismo, se aplicará un control médico más riguroso antes de obtener o renovar el permiso, con pruebas de visión y evaluaciones cardiovasculares. Las sanciones por infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, serán más severas y uniformes en toda la UE. Por primera vez, una retirada o suspensión del carnet en un país será válida en todos los Estados miembros, lo que evitará lagunas legales.

Un paso hacia la seguridad vial del futuro

Con estas reformas, Bruselas busca reducir drásticamente los accidentes y crear un marco de conducción más seguro y responsable. La Unión Europea da así un paso decisivo hacia un modelo común de movilidad, adaptado a los nuevos tiempos y a las generaciones jóvenes que pronto podrán conducir antes, pero con más control.

Por ahora, España deberá definir cómo aplicará los cambios y qué calendario seguirá para implantar el nuevo sistema, que promete transformar por completo la experiencia de obtener el carnet de conducir en el país.

