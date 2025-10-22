España permitirá conducir desde los 17 años: todo lo que debes saber sobre el nuevo carnet europeo

Asimismo, se aplicará un control médico más riguroso antes de obtener o renovar el permiso, con pruebas de visión y evaluaciones cardiovasculares. Las sanciones por infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, serán más severas y uniformes en toda la UE. Por primera vez, una retirada o suspensión del carnet en un país será válida en todos los Estados miembros, lo que evitará lagunas legales.