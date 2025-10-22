Secciones
Polémica en Fiebre de Baile: Skar Labra disparó contra el jurado de y Raquel Argandoña salió al cruce

Durante la última gala del reality de Chilevisión, la participante no se quedó callada y cuestionó que no se tengan en cuenta el trabajo que viene haciendo.

Polémica en Fiebre de Baile: Skar Labra disparó contra el jurado de y Raquel Argandoña salió al cruce
Hace 1 Hs

Skar Labra explotó en Fiebre de Baile (CHV) luego de perder el duelo frente a Daniela Castro durante la emisión del lunes. La cantante se desahogó en el programa y apuntó directamente contra el jurado por las evaluaciones recibidas.

“Me molesta el jurado”, comenzó diciendo la artista este martes, visiblemente afectada por el resultado.“Me dijeron ‘te luciste en el escenario, lo hiciste increíble, pero no ganaste’. Eso ha pasado tres veces. Partamos porque no soy bailarina profesional. Yo estudié en una academia de danza, pero no estudié nada”, sostuvo.

También cuestionó la falta de reconocimiento al esfuerzo de los participantes. “Yo estoy haciendo el mismo esfuerzo que todos mis compañeros. Incluso, deberían mostrar el ensayo siempre, de todos nosotros, para que empiecen a valorar el ensayo, las caídas, los moretones”, agregó.

En esa misma línea, la cantante pidió una evaluación más técnica y transparente. “Tienen que empezar a evaluarnos con una pauta técnica porque a mí no me dijeron nada ayer (lunes). Mañana (miércoles), cuando baile, no sé qué tengo que arreglar para que me vaya bien”, explicó.

Por último, expresó su frustración por lo que considera una falta de valoración a su dedicación. 

“Valoran el esfuerzo de mis compañeros y eso me gusta, pero mi esfuerzo no lo han valorado”, sostuvo.

La tajante respuesta de Raquel Argandoña

Ante las declaraciones de Labra, la jurado Raquel Argandoña no dudó en responder. “Primero que todo, no polemizo con los participantes”, señaló. 

“Si no le gusta la avaluación que hago, lo siento mucho. Pero este es un show espectáculo y no estamos eligiendo a la mejor figura del Teatro Municipal”, sentenció.

