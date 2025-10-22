Secciones
Pangal Andrade y Melina Noto se convirtieron en padres por primera vez: "Bienvenida, Alanna"

Fue el propio deportista quien dio a conocer la noticia, difundiendo un video que mostraba el proceso de trabajo de parto y el esperado nacimiento.

Hace 1 Hs

Pangal Andrade y Melina Noto se convirtieron oficialmente en padres por primera vez. La pareja compartió con emoción el nacimiento de su hija Alanna, publicando tiernas imágenes y videos del especial momento a través de sus redes sociales.

En las imágenes se ve a Melina caminando por la habitación para aliviar las contracciones, mientras Pangal la acompaña con visible emoción. Finalmente, el registro culmina con el instante en que el aventurero corta el cordón umbilical de su hija.

Las tiernas imágenes del nacimiento de la hija de Pangal Andrade 

“Bienvenida Alanna”, escribió Pangal junto al video, recibiendo de inmediato una ola de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores. “Felicidades a los nuevos papás, qué alegría”; “Ahora tus papis serán los más felices del mundo”; y “Muero de amor, qué hermosa princesa llegó a este mundo”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

