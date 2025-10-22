Pangal Andrade y Melina Noto se convirtieron en padres por primera vez: "Bienvenida, Alanna"

“Bienvenida Alanna”, escribió Pangal junto al video, recibiendo de inmediato una ola de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores. “Felicidades a los nuevos papás, qué alegría”; “Ahora tus papis serán los más felices del mundo”; y “Muero de amor, qué hermosa princesa llegó a este mundo”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.