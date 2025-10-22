Secciones
¿Nuevo romance en la farándula chilena? Carla Jara enfrentó los rumores que la vinculan con Jean-Philippe Cretton

La integrante de "Mi nombre es" rompió el silencio y habló de todo .

Hace 2 Hs

Carla Jara decidió referirse públicamente al rumor que la vincula sentimentalmente con su compañero del programa Mi Nombre Es, Jean-Philippe Cretton. El primero en abordar el tema fue el propio periodista y animador, quien fue consultado por el espacio de farándula de Mega, Only Fama.

"Estamos pololeando hace ya bastante tiempo", bromeó Cretton en un primer momento. Luego, aclaró: “No, yo estoy soltero, feliz soltero”.

Además, el conductor explicó la relación de cercanía que mantiene con la exintegrante de Mekano. “Con la Carlita tenemos una relación de larga data. Trabajamos juntos, aquí mismo hace como 15 años. Así que nos tenemos mucho cariño mutuo”, afirmó.

La palabra de Carla Jara en medio de los rumores de romance

Por su parte, en el programa Hay que decirlo, Jara fue consultada directamente sobre un posible romance con Cretton y descartó cualquier tipo de vínculo amoroso. “Nos llevamos bien, nos conocemos hace muchos años. No hay nada, no tenemos nada”, aseguró.

La actriz también se refirió a las diversas versiones que han circulado en los medios. “El lunes dijeron que estaba conmigo, el martes salió otra noticia de que estaba con otra niña. Entonces como pobrecito igual, que le estén colgando minas todo el rato”, expresó.

Finalmente, Jara destacó la buena relación que tiene con su compañero de programa y comentó las razones por las que cree que se generan estos rumores. “Somos iguales, parecemos hermanos”, señaló, y añadió que en el mundo de la televisión “es diferente, es como rockero, usa el pelo largo, entonces como sale un poco del estereotipo que tenemos de los animadores que hay en televisión. Quizás eso les llama la atención”.

