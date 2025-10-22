Elecciones presidenciales en Chile: ¿dónde consultar si fuiste designado vocal de mesa?

El Servicio Electoral (Servel) informó que este sábado se dará a conocer la nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, que se realizarán el domingo 16 de noviembre. Desde esa fecha, los ciudadanos podrán consultar en el sitio web del Servel si fueron designados para cumplir esta función durante el proceso electoral.
Según el organismo, quienes resulten seleccionados deberán presentarse el sábado 15 de noviembre, es decir, un día antes de las elecciones, con el fin de participar en la constitución de la mesa y en una capacitación obligatoria impartida por el Servel.
Elecciones en Chile: ¿cuáles son las fechas clave del proceso?
El Servel detalló además el calendario de fechas importantes que deberán tener en cuenta los vocales designados:
- Sábado 25 de octubre: publicación de la nómina de vocales de mesa.
- Lunes 27 al miércoles 29 de octubre: plazo para presentar excusas ante el Servel.
- Sábado 1 de noviembre: publicación de la nómina definitiva de vocales de mesa.
Elecciones en Chile: ¿cuáles son las multas por no cumplir con tu deber como ciudadano?
El organismo recordó que quienes no se presenten a cumplir la función de vocal de mesa sin una justificación válida se exponen a multas que van desde 2 a 8 UTM, lo que equivale a entre $139.000 y $556.000.
Por ello, el Servel reiteró la importancia de que los ciudadanos verifiquen su designación con anticipación y, en caso de tener algún impedimento, presenten las excusas dentro del plazo establecido.