Elecciones presidenciales en Chile: ¿dónde consultar si fuiste designado vocal de mesa?

El Servicio Electoral (Servel) informó que este sábado se dará a conocer la nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, que se realizarán el domingo 16 de noviembre. Desde esa fecha, los ciudadanos podrán consultar en el sitio web del Servel si fueron designados para cumplir esta función durante el proceso electoral.