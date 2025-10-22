Erosión y cambio climático: los moáis de la Isla de Pascua podrían desaparecer bajo el mar en 2080

“El aumento del nivel del mar es real”, sostuvo Noah Paoa, autor principal de la investigación y doctorando en la Facultad de Ciencia y Tecnología del Océano y la Tierra de la Universidad de Hawái en Manoa. “No es una amenaza lejana”, sentenció. El sitio, hogar de los 15 imponentes moai, atrae a decenas de miles de visitantes cada año y es un pilar de la economía turística de la isla.