Erosión y cambio climático: los moáis de la Isla de Pascua podrían desaparecer bajo el mar en 2080

El aumento en el nivel del mar podría llevar las poderosas olas estacionales hasta las 15 emblemáticas estatuas moai de la Isla de Pascua.

Hace 2 Hs

Un estudio reciente publicado en el Journal of Cultural Heritage advierte que, hacia finales de este siglo, el aumento del nivel del mar podría empujar las poderosas olas estacionales hasta alcanzar las 15 icónicas estatuas moái de la Isla de Pascua. Además, otros 50 sitios culturales de la zona estarían en riesgo de sufrir inundaciones.

“El aumento del nivel del mar es real”, sostuvo Noah Paoa, autor principal de la investigación y doctorando en la Facultad de Ciencia y Tecnología del Océano y la Tierra de la Universidad de Hawái en Manoa. “No es una amenaza lejana”, sentenció. El sitio, hogar de los 15 imponentes moai, atrae a decenas de miles de visitantes cada año y es un pilar de la economía turística de la isla.

Los moáis de la Isla de Pascua podrían desaparecer bajo el mar en 2080: ¿cómo se llegó a esta conclusión?

Paoa, originario de la Isla de Pascua (conocida por su pueblo indígena como Rapa Nui) y sus colegas construyeron un "gemelo digital" de alta resolución de la costa oriental de la isla y ejecutaron modelos computacionales para simular futuros impactos de las olas en varios escenarios de aumento del nivel del mar. 

Posteriormente, superpusieron los resultados con mapas de sitios culturales para identificar qué lugares podrían quedar inundados en las próximas décadas. Los hallazgos muestran que las olas podrían alcanzar Ahu Tongariki, la plataforma ceremonial más grande de la isla, tan pronto como en 2080.

Rapa Nui y el recuerdo del gran terremoto: la UNESCO alerta por el riesgo de inundaciones

La historia de Rapa Nui ya ha sido marcada por la fuerza del océano. En 1960, el terremoto más grande del que se tenga registro —de magnitud 9,5, frente a las costas de Chile— generó un tsunami que atravesó el Pacífico y azotó la isla. El impacto arrastró varios moáis caídos hacia el interior, dañando parte de sus estructuras. Su restauración llegó recién en la década de 1990.

El reciente estudio sobre Rapa Nui pone en evidencia una amenaza que se repite a escala global: el aumento del nivel del mar pone en riesgo a numerosos sitios de patrimonio cultural. De acuerdo con un informe de la UNESCO publicado el mes pasado, cerca de 50 sitios declarados Patrimonio Mundial están altamente expuestos a inundaciones costeras.

“El cambio climático representa la principal amenaza para los sitios marinos del Patrimonio Mundial”, advirtió un portavoz de la UNESCO. En regiones como el Mediterráneo y África, casi tres cuartas partes de las áreas costeras bajas enfrentan hoy erosión e inundaciones por el incremento acelerado del nivel del mar.

